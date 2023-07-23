كيفية بداية وتطوير مشروعك.. ندوة في نقابة المهندسين بالإسكندرية

تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي ولجنة التوظيف برئاسة الدكتور محمد صلاح ندوة بعنوان "دور جهاز تنمية المشروعات و كيفية بداية و تطوير مشروعك"، يوم الأحد 30 يوليو الجاري.

وتهدف الندوة إلى توفير فرصة مثالية للمهندسين الراغبين في تعزيز معرفتهم وفهم أفضل لعملية تنفيذ المشاريع ودور جهاز تنمية المشروعات في تحقيق النجاح.

تشمل الندوة محاور مختلفة منها كيفية بداية مشروعك والدخول في مجال العمل الحر وريادة الأعمال، كيفية تطوير مشروعك ورفع كفاءته، معرفة البرامج القومية للتشغيل التي تعمل على تعزيز مبادرات الأعمال والعمل الحر.