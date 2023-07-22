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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: نعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بجميع الأحياء

رصف شوارع المنتزه
رصف شوارع المنتزه أول شرقي الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيرا إلى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

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أضاف محافظ الإسكندرية، أن نسبة تنفيذ أعمال رصف الطرق ضمن الخطة الاستثمارية لهذا العام بنطاق حي منتزه أول قد بلغت 95% ، وذلك في 4 شوارع رئيسية بمتفرعاتهم وهم ( شارع خورشيد   بداية من كوبرى  ال٦٠  حتى كوبرى الصعايدة بطول ١٢٨٥ تقريبا  ومتوسط عرض ٥.٤  تقريبا- وشارع  - وشارع ١٤ بمنطقة الفلكى  بطول ١٠٠٧  ومتوسط عرض ٨ م-  بالإضافة إلى متفرعات شارع ٤٥   من شارع ٦ حتى شارع ٢٥ -  ومربع أرض المحمرة )

أشار الشريف إلى أنه تم توجيه المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بسرعة العمل على إعادة الشيء لأصله عقب إنتهاء شركات المرافق من أعمالها بالشوارع لرفع العبء عن كاهل المواطنين في جميع الأحياء، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من إعادة الشيء لأصله في 13 شوارع بنطاق حي منتزه أول وهي (شارع  بشاره أحمد بركات –شارع مسجد الفقى – شارع رستم باشا- شارع أحمد محسن-  شارع الشهر العقاري بالسيوف- شارع السماكين- شارع أمين خيرت الغندور من الكورنيش وحتى خالد بن الوليد- أعلى نفق جمال عبد الناصر- شارع عبد الفتاح الصعيدي بالسيوف- شارع صالح حمدي ومنصور القاضي- شارع 554- شارع عبد القادر الجيلانى-  شارع إبراهيم سيف تقاطع منصور القاضى).

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