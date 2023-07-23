رفع كفاءة الإضاءة والإنارة بمختلف شوارع حي شرق بمحافظة الإسكندرية

وجه اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية، إدارة الكهرباء بالحي لمواصلة أعمال رفع كفاءة الإضاءة وصيانة وإصلاح أعمدة وكشافات الإنارة بمختلف الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق الحي، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحل مشكلات الإضاءة ، وتنفيذ تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، بتفعيل خطة ترشيد الكهرباء والحفاظ عليها بنطاق بالمحافظة.

وفى هذا الصدد قامت ادارة الكهرباء باناره ١كشاف شارع اسماعيل الحبروك جليم ، كما تم العمل علي الشبكه من شارع مرتضي وتم تغير الكابلات المحترقه وتم تسير التيار واناره ٣كشاف ، وازاله التكهرب من عامود امام رقم ١٥شارع صبري ، وتم صيانه بورن ارض القزازين وانارته، وتم اناره بورن نوتردان دسيون وتم تغيير كونتاكتور وخليه ، وتم ازاله الشرز من كشاف شارع احمد فؤاد درويش بولكلي وانارته ، واناره ٥عامود ليد و٢ كشاف صوديوم ، كما تم اناره باركنج كيلوباترا طريق الكورنيش من الهوائي وتم توصيل التغذية إلي ميدان فيكتور عمانويل للمارة والكاميرات.



كما تم ايضا تثبيت تاج عامود زخرفي بالجزيرة الوسطي طريق الكورنيش دوران زيزينيا أمام طلعت مصطفى ، وانارة شارع ميخائيل ابادير بمنطقة رشدي والجزء الواقع بين شارع سوريا وشارع المعسكر الرومانى وإنارة عدد 4 كشاف صوديوم ، وتم بحث شكوي لقاء جماهيري بإنارة عدد 8 كشاف ليد بمنطقة ابيس الأولى، بالإضافة لمراجعة الأعمدة والكشافات والكابلات ومراجعة الحالة العامة للإنارة للإصلاح والتجديد والإضاءة بنطاق الحى .