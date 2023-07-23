نصائح لتجنب ارتفاع درجة حرارة الجسم لأصحاب الأمراض المزمنة.. فيديو

‏قال الدكتور أشرف عقبة، ‏رئيس قسم الباطنة والمناعة السابق بجامعة عين شمس، أنه لحماية الجسم من الإجهاد الحراري وضربة الشمس يجب أولا ألا نتعرض لدرجة حرارة مرتفعة ونشرب السوائل بشكل مكثف وإذا كان هناك شخص يعاني من الإجهاد الحراري يجب أن يشرب سوائل ونعرض جسده للماء البارد وذلك في حالات كثيرة يكون كافي.

الفاكهة والخضراوات



‏وتابع أشرف عقبة خلال لقاء له مع الإعلامي "يوسف الحسيني"، في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أنه من المهم أن يأكل الشخص الأكلات التي لا ترفع درجة الحرارة مثل الفاكهة والخضراوات لأن بهم سوائل، ويجب تقليل مشروبات مثل الشاي والقهوة، ومادة الكافيين عموما لأنها مشروبات مدرة للبول وتخرج السوائل من الجسم.