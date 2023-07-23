47.7 مليار دولار صادرات الصين الزراعية خلال 6 أشهر

أظهرت بيانات رسمية أن التجارة الخارجية الصينية للمنتجات الزراعية ارتفعت بنسبة 6.4 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من هذا العام.

وبلغ إجمالي واردات وصادرات الصين من المنتجات الزراعية 171.76 مليار دولار أمريكي خلال هذه الفترة، وفقا لوزارة الزراعة والشؤون الريفية.

وقالت الوزارة إن صادرات الصين من المنتجات الزراعية ارتفعت بنسبة 1.7 في المائة على أساس سنوي إلى 47.71 مليار دولار أمريكي.

124 مليار دولار واردات

وبلغت وارداتها من هذه المنتجات 124.05 مليار دولار أمريكي، بزيادة 8.3 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وكشفت البيانات أيضا أن العجز التجاري الصيني للمنتجات الزراعية بلغ 76.34 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة، بزيادة 12.9 في المائة على أساس سنوي