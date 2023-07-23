مفاجآت حول سبب قطع الكهرباء.. تفاصيل المناطق المستثناة.. فيديو

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن ما حدث قبل 2014 في الكهرباء كان عبارة عن نقص في الطاقة الكهربائية بسبب وجود عجز بلغ 6 آلاف ميجاوات.

وأكد حمزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن هناك مناطق مستثناة من تخفيف الأحمال كالأماكن المهمة والحساسة والحيوية مثل المستشفيات ومحطات الشرب والصرف الصحي وأقسام الشرطة .



وأشار إلى أن تخفيف الأحمال يكون بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول وهما جهتان متلاصقتان في إنتاج الطاقة، مؤكدا أن هناك مساواة في تخفيف الأحمال في كل الأماكن على مستوى الجمهورية.