قرار من النيابة بشأن 6 اشخاص حاولوا السفر إلي ليبيا عن طريق الهجرة غير الشرعية

قررت نيابة العلمين، بمحكمة برج العرب، حجز 6 اشخاص 24 ساعة على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بمحاولة السفر الي دولة ليبيا عن حريق الهجرة غير الشرعية عبر المدقات الجبلية.



وقال محمود السمري، محامي المتهمين ال 6، ان جهات التحقيق وجهت لموكليه، تهمة محاولة الهجرة غير الشرعية عن طريق العلمين المؤدي الي الحدود الليبية، ومن ثم محاولة هروبهم عبر المدقات الجبلية.



واكد السمري، ل صدى البلد، إن المتهمين انكروا جميع التهم الموجهة اليهم امام جهات التحقيق، ومازالت الواقعة قيد التحقيق تحت تصرف النيابة العامة.

محمود السمري محامي المتهمين في واقعة الهجرة غير الشرعية



وكانت، استمعت جهات التحقيق، الي المتهمين حيث تبين أنهم من محافظات مختلفة، وانكروا جميع التهم الموجهه اليهم.

وكانت، الأجهزة الامنية، بمديرية أمن مطروح، تلقت إخطارا من مباحث العلمين، يفيد بإلقاء القبض على 6 أشخاص بينهم اطفال، اثناء محاولتهم السفر عن طريق الهجرة غير شرعية الي دولة ليبيا.

وكشفت التحريات، ان المتهمين حاولوا الهرب الي الاراضي الليبية عن طريق العلمين المؤدي الي الحدود الليبية، ومن ثم السفر عبر المدقات الجبلية حتى الوصول الي ليبيا.