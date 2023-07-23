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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بينهم أطفال .. تفاصيل سقوط 6 أشخاص حاولوا التسلل إلى ليبيا عبر المدقات الجبلية

صدى البلد

تباشر نيابة العلمين، بمحكمة برج العرب، التحقيق مع 6 أشخاص لاتهامهم بمحاولة السفر الي دولة ليبيا عن طريق الهجرة غير الشرعية عبر المدقات الجبلية.

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ووجهت جهات التحقيق للمتهمين، تهمة محاولة الهجرة غير شرعية عن طريق العلمين المؤدي الي الحدود الليبية، ومن ثم محاولة هروبهم عبر المدقات الجبلية.


واستمعت، جهات التحقيق، إلى المتهمين حيث تبين أنهم من محافظات مختلفة، وانكروا المتهمين جميع التهم الموجهة إليهم.


وكانت، الأجهزة الامنية، بمديرية أمن مطروح، تلقت إخطارا من مباحث العلمين، يفيد بإلقاء القبض على 6 أشخاص بينهم أطفال،  أثناء محاولتهم السفر عن طريق الهجرة غير شرعية إلى دولة ليبيا.

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وكشفت التحريات، أن المتهمين حاولوا الهرب إلى الأراضي الليبية عن طريق العلمين المؤدي الي الحدود الليبية، ومن ثم السفر عبر المدقات الجبلية حتى الوصول إلى ليبيا.

وقال محمود السمري، محامي الـ 6 اشخاص إن المتهمين انكروا جميع التهم الموجهة إليهم امام جهات التحقيق، ومازالت الواقعة قيد التحقيق تحت تصرف النيابة العامة. 

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