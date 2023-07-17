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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هددها بفضح أمرها ونشر صورها عارية.. محامي الضحية يكشف التفاصيل

صدى البلد

قال عبد العزيز حسين،  محامي ضحية طفلة حلوان، الذي تم تهديدها من قبل شخص بنشر صورها عارية عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

وأكد محامي ضحية طفلة حلوان، لصدى البلد، أن المتهم استغل حداثة الطفلة، وأوهمها بحبه لها، وطلب منها ارسال صورها عبر تطبيق الواتس اب، وبعد عدة أيام طلب منها صورا عارية، وهددها بفضح أمرها عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

 عبد العزيز  حسين محامي طفلة حلوان


وأوضح محامي الضحية، أن موكلته كانت موجودة في جروب على الواتس اب وكان الجروب بيدخله بنات وولاد كثير تتعرف  على بعض من محافظات مختلفة ومن اماكن مختلفة ووقتها تعرفت على المتهم ومع مرور الوقت كلب منها المتهم صور خاصة وبعدها صاحبها بتهديد مستمر لنشر تلك الصور عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

طفلة حلوان

و أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حكمها بمعاقبة شخص بالسجن 10 سنوات وغرامة مالية قدرها ١٠٠ ألف جنية لاتهامه بتهديد طفلة بنشر صور شخصية لها ومقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في حلوان.

وكشف أمر الإحالة، في القضية التي حملت رقم ٣٧٥٦ لسنة ٢٠٢٣ جنايات حلوان المقيدة برقم ٢٥٧ لسنة ٢٠٢٣ كلي حلوان، لأنه منذ شهر أغسطس لعام 2022، بدائرة قسم حلوان محافظة القاهرة، هدد المتهم إبراهيم م، 24 سنة . عامل مقيم فرش ٦ العزبة البحرية حلوان ، القاهرة، المجني عليها الطفلة ر، س، تبلغ من العمر 18 عاما،  كتابة بإفشاء أمور مخدشه لشرفها مهدداً إياها بنشر صور شخصية لها ومقاطع مرئية وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب بأرسال صور ومقاطع مرئية لها وهي عارية الجسد وذلك على النحو المبين في التحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم، أنشئ حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية - تطبيق " واتس آب " - بقصد ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام الأول وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، حيث تعمد إزعاج المجني عليها الطفلة، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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