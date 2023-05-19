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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نانسي ورنا.. فتاتان تتزعمان أكبر شبكة هجرة غير شرعية إلى أوروبا

أرشيفية
أرشيفية

“نانسي ورانا” فتاتان أعمارهما صغيرة، 34 عاما و36 عاما، نجحا فى تكوين شبكة للإتجار في البشر والهجرة غير الشرعية لدول أوروبا من خلال تزوير التأشيرات والتسفير عبر المطارات والمراكب غير الشرعية، ونجحا فى الحصول على مبالغ كبيرة من المواطنين الحالمين بالسفر من الخارج وساعدهما فى ذلك عدد من الأشخاص الهاربين، إلا أن الأجهزة الأمنية نجحت فى ضبط العديد من الأشخاص قبل سفرهم للخارج بأوراق مزورة، وتم القيام بالتحريات اللازمة وضبط المتهمين.

وأحالت جهات التحقيق المختصة، فتاتين تبلغان من العمر 34 عاما و36 عاما إلي محكمة الجنايات لاتهامهما بإدارة أكبر عصابة هجرة غير شرعية إلى دول أوروبا.

جاء بأمر الإحالة، أن المتهمتين هربتا وآخرون مجهولون- حال كونهم جماعة إجرامية منظمة – بطريقة غير مشروعة وبغرض الحصول على كسب مادي مبالغ مالية، عددا كبيرا من المهاجرين بأن دبرا انتقالهم من مصر إلى اليونان مرورا بدولة البانيا.

كما انضما وآخرون مجهولون إلى جماعة إجرامية منظمة بغرض تهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة من مصر إلى اليونان من أجل الحصول على مكسب.

كما أنهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية واشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي وهو شهادات تحليل فيروس كورونا pcr منسوب صدورها للإدارة المركزية لمعامل وزارة الصحة والسكان، بأن اتفقا مع المجهول على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة منها وساعدوه بأن أمدوه بالمعلومات والبيانات اللازمة لإنشائها وذيلها بعلامات نسبها زوراً لذات الجهة المختصة بإصدارها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.

كما قلدا بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره للإدارة المركزية لمعامل وزارة الصحة والسكان واستعملاه بأن مهرا به المحررات موضوع الاتهام السابق.

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