ضحية حلوان تروي كيف تعرفت على شاب وهددها بنشر صورها عارية.. تفاصيل

" تعرفت عليه من خلال أحد الجروبات على تطبيق الواتس اب،اوهمني بالحب واوقعني بالكلام المعسول"، تلك كانت بداية اقوال ضحية حلوان على يد شاب يدعى ابراهيم.

صدى البلد يرصد في السطور التالية تفاصيل واقعة ابتزاز طفلة على يد شاب في منطقة حلوان حيث تقول الضحية في أقوالها بمحضر التحقيقات": انا كنت موجودة في جروب على الواتس اب، وكان الجروب بيدخله بنات وولاد كثير تتعرف على بعض من محافظات مختلفة ومن اماكن مختلفة".

طفلة حلوان

وتابعت الضحية في أقوالها، بعدها تعرفت على المتهم ومع مرور الوقت طلب مني صور خاصة وبعدها صاحبها بتهديد مستمر لنشر تلك الصور عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

وكانت، أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حكمها بمعاقبة شخص بالسجن 10 سنوات وغرامة مالية قدرها ١٠٠الف جنية لاتهامه بتهديد طفلة بنشر صور شخصية لها ومقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في حلوان.



وكشف أمر الإحالة، في القضية التي حملت رقم ٣٧٥٦ لسنة ٢٠٢٣ جنايات حلوان المقيدة برقم ٢٥٧ لسنة ٢٠٢٣ كلي حلوان، لأنه منذ شهر أغسطس لعام 2022، بدائرة قسم حلوان محافظة القاهرة، هدد المتهم إبراهيم م، 24 سنة . عامل مقيم فرش ٦ العزبة البحرية حلوان ، القاهرة، المجني عليها الطفلة ر، س، تبلغ من العمر 18 عاما، كتابة بإفشاء أمور مخدشه لشرفها مهدداً إياها بنشر صور شخصية لها ومقاطع مرئية وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب بأرسال صور ومقاطع مرئية لها وهي عارية الجسد وذلك على النحو المبين في التحقيقات.

ضحية حلوان



واوضح أمر الإحالة، أن المتهم، أنشئ حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية - تطبيق " واتس آب " - بقصد ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام الأول وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، حيث تعمد إزعاج المجني عليها الطفلة، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



