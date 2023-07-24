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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

فيديو مؤثرلـ كلب ينقذ حياة صاحبته المصابة بحالة مرضية نادرة..شاهد

فيديو مؤثرلـ كلب
فيديو مؤثرلـ كلب ينقذ حياة صاحبته المصابة بحالة مرضية نادرة

ليس الوفاء فقط ما يجمع بين بعض البشر والحيوانات الأليفية كالكلاب، ففي قصة مؤثرة من نوعها أصبح “كلب راعي أسترالي ”سند لـ “فتاة عشرينية” ينقذ حياتها في كل مرة تصاب بأعراض حالة مرضية نادرة مصابة بها منذ الطفلولة. 

سجلت كاميرات المراقبة داخل منزل كاتي جراهام، 24 عاما من مدينة كينيساو بولاية جورجيا الأمريكية لقطات مؤثرة يقوم فيها كلبها المسمي “بيلي” بمساعدة تنقذ حياتها عندما تصاب بأعراض متلازمة تسرع القلب الوضعي (PoTS). 

تسرع القلب الوضعي

عندما تشعر كاتي بأعراض المتلازمة مثل: سرعة دقات القلب والدوخة والإرهاق يقوم كلبها البالغ من العمر 4 سنوات والذي تدرب على رائحتها  عندما تكون على وشك الإغماء، بإحضار دوائها والماء لها من الثلاجة ثم يقوم بالجلوس والضغط العميق عليها لمعالجتها وكذلك مساعدتها على الوقوف. 

وتقول الفتاة في حق كلبها: “إنه يساعدني على أداء وظيفتي والحفاظ على سلامي، أشعر معه بالحرية والأمان عندما اكون بمفردي، إنه سند لا أستطيع العيش بدونه”. 

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