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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

لبنان.. كلب دوبرمان يهاجم صاحبه فجأة بوحشية |ماذا حدث للشاب؟

لبنان.. كلب دوبرمان
لبنان.. كلب دوبرمان يهاجم صاحبه فجأة بوحشية

يعرف عن  الكلاب أنها حيوانات أليفة وفية للإنسان لكن توجد أنواع منها يحذر تربيتها داخل البيوت نظرا لخطورة التعامل منها وأخرى لابد من الحذر الشديد ومعرفة طبيعة سلوكها من المتخصصين قبل التفكير في اقتنائها. 

خلال الساعات القليلة الماضية، هجم كلب دوبرمان على لبناني في الثلاثينيات من عمره فجأة وبشكل وحشي داخل منزله في الدكوانة شرق بيروت. 

هجوم كلب الدوبرمان بشراسة على الشاب اللبناني أصابه بإصابات بلغية منعته من من فتح الباب والاكتفاء بالصراخ وسط نزيف وإغماء حتي سمعه الجيران. 

 نداء الاستغاثة من الشاب اللبناني دفع سكان العقار إلى الاقتراب من منزله ليكشفوا ما فعله كلب الدوبرمان بصاحبه ومن ثم نقله إلى المستشفي على الفور نتيجة الإصابات البلغية. 

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 إنقاذ الشاب 

وعن تفاصيل ما حدث، قال شاهد عيان لـ شبكة “سكاي نيوز” عربية، اليوم الخميس: "سرعان ما اتصل الجيران بالبلدية لإحضار رافعة تمكنهم من الدخول للمنزل من النافذة وتخليص الرجل من الكلب، وبالفعل حضرت دورية من الأمن إلى المكان ورفض رئيسها بداية وخلع باب المنزل وإطلاق النار على الكلب قبل أخد موافقة المدعي العام".

وأضاف شاهد العيان اللبناني: "تأخرت الموافقة المطلوبة من المدعي العام حوالي ساعة، فما كان من الدورية إلا أن خلعت باب الشقة وأطلق أحد أفرادها النار على الكلب في محاولة لإنقاذ الشاب".

 لحظات حرجة 

من جانبه، طمأن رئيس بلدية الدكوانة، إنطوان شختورة الجماهير بشأن حال صاحب الكلب الذي استفاق من الغيبوبة، موضحا أنه لا يزال يخضع للعلاج في إحدى مستشفيات بيروت، مؤكدا أن الشاب أنقذ في الرمق الأخير بعد أن أصابه الكلب بجروح بليغة خصوصا في ذراعيه.

وواصل رئيس بلدية الدكوانة: "الحادثة مؤسفة جدا والشاب المصاب هو من سكان محلة الدكوانة شرق بيروت ويقتني الكلب الذي هاجمه منذ أكثر من عشر سنوات".

كلب الدوبرمان

كلاب الدوبرمان

"الدوبرمان من الكلاب الشرسة إذا جاعت أو ضربت، وتتصف بالذكاء، لا نعرف ظروف معيشة الكلب، وبعضها يصاب بنوع من الخرف، وعلى ما يبدو فإن هذا الكلب كان كذلك"، هذا ما أوضحته الناشطة في جمعيات حماية الحيوان في لبنان غنى نحفاوي بشأن صفات الكلب الذي هجم على الشاب لـ “سكاي نيوز”.

وأكدت غنى نحفاوي في حديثها:  الشاب بخير، ولم يتم معرفة سبب الشراسة التي أظهرها الكلب تجاه صاحبه مؤكدة  أن الدوبرمان تتصف بقوة جسدية كبيرة، وقد تهاجم الغرباء أو من يزعجها، وحتى أصحابها إذا شعرت بالألم أو الجوع، إذ تعتبر ذلك التصرف طريقتها للتنبيه بوضعها.

وأكلمت الناشطة في مجال حماية الحيوان حديثها بالاعتذار، مردفة: "نأسف لعدم إجراء تحقيق من قبل خبراء بيطريين قبل قتل الكلب أو استخدام بندقية تخدير أو إرسال فريق مدرب للتعامل معه، للوقوف على سبب مثل هذا السلوك لكلب الدوبرمان". 
 

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