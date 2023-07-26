قائمة أسعار شيرى 2023 الأخيرة في مصر

ارتفعت أسعار معظم السيارات داخل السوق المحلية المصرية، خلال الفترة الماضية أعلن وكيل سيارات شيرى فى مصر، عن زيادة سعرية لقائمة طرازاته .

وأوضح وكيل شيرى فى مصر، الزيادات السعرية جاءت على جميع الطرازات التى تشمل فئات السيدان والـSUV، والتى وصلت الى 6 طرازات داخل السوق المحلية المصرية للسيارات .

وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار القائمة الكاملة لسيارات شيرى في مصر

1- شيرى اريزو 5

شيرى اريزو 5

- مانيوال / بيز لاين / فرش جلد 2022 بسعة محرك 1500 CCوبسعر 337,000 جنيه

- أوتوماتيك BASELINE LEATHER 2022 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 371,000 جنيه

- أوتوماتيك / هاى لاين 2022 بسعة محرك 1500 CCوبسعر 395,000 جنيه

- مانيوال / بيز لاين / فرش جلد 2023 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 450,000 جنيه

- أوتوماتيك / AT / BASELINE LEATHER / CVT 2023بسعة محرك 1500 CC وبسعر 495,000 جنيه

- أوتوماتيك / هاى لاين 2023 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 520,000 جنيه

2- شيرى تيجو 3

شيرى تيجو 3

- أوتوماتيك 2022 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 471,000 جنيه

- أوتوماتيك / TINTED GLASS 2023 بسعة محرك 1600 CCوبسعر 600,000 جنيه

- أوتوماتيك / TINTED GLASS 2024 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 625,000 جنيه

3- شيرى تيجو 7

شيرى تيجو 7

- أوتوماتيك / BASELINE 2022 بسعة محرك 1500 CC تربو وبسعر 549,000 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2022 بسعة محرك 1500 CC تربو وبسعر 590,000 جنيه

- أوتوماتيك / BASELINE 2023 بسعة محرك 1500 CC تربو وبسعر 720,000 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2023 بسعة محرك 1500 CC تربو وبسعر 780,000 جنيه

4- شيرى تيجو 7 برو

شيرى تيجو 7 برو

- أوتوماتيك / COMFOT 2022 بسعة محرك 1500 CC تربو وبسعر 950,000 جنيه

- أوتوماتيك / LUXURY 2022 بسعة محرك 1500 CC تربو وبسعر 1,020,000 جنيه

5- شيرى تيجو 8

شيرى تيجو 8

- أوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعة محرك 1500 CC تربو وبسعر 1,000,000 جنيه

- أوتوماتيك LUXURY 2022بسعة محرك 1500 CC تربو وبسعر 1,060,000 جنيه

6- شيرى تيجو 8 برو

شيرى تيجو 8 برو

- أوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعة محرك 1600 CC تربو وبسعر 1,130,000 جنيه

- أوتوماتيك / COMFORT 2023 بسعة محرك 1600 CC تربو وبسعر 1,135,000 جنيه

- أوتوماتيك / LUXURY 2022 بسعة محرك 1600 CC تربو وبسعر 1,205,000 جنيه

- أوتوماتيك / FLAGSHIP 2022 بسعة محرك 1600 CC تربو وبسعر 1,270,000 جنيه