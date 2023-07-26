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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قائمة أسعار شيرى 2023 الأخيرة في مصر

قائمة أسعار شيرى
قائمة أسعار شيرى 2023 الاخيرة في مصر

ارتفعت أسعار معظم السيارات داخل السوق المحلية المصرية، خلال الفترة الماضية أعلن وكيل سيارات شيرى فى مصر، عن زيادة سعرية لقائمة طرازاته .

 

وأوضح وكيل شيرى فى مصر، الزيادات السعرية جاءت على جميع الطرازات التى تشمل فئات السيدان والـSUV، والتى وصلت الى 6 طرازات داخل السوق المحلية المصرية للسيارات .

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وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار القائمة الكاملة لسيارات شيرى في مصر

 

1- شيرى اريزو 5

شيرى اريزو 5

- مانيوال / بيز لاين / فرش جلد 2022 بسعة محرك 1500 CCوبسعر 337,000 جنيه      

- أوتوماتيك BASELINE LEATHER 2022 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 371,000 جنيه            

- أوتوماتيك / هاى لاين 2022 بسعة محرك 1500 CCوبسعر 395,000 جنيه    

- مانيوال / بيز لاين / فرش جلد 2023   بسعة محرك 1500 CC وبسعر 450,000 جنيه     

- أوتوماتيك / AT / BASELINE LEATHER / CVT 2023بسعة محرك 1500 CC وبسعر 495,000 جنيه      

- أوتوماتيك / هاى لاين 2023 بسعة محرك 1500 CC وبسعر 520,000 جنيه    

 

2- شيرى تيجو 3

شيرى تيجو 3

- أوتوماتيك 2022 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 471,000 جنيه      

- أوتوماتيك / TINTED GLASS 2023 بسعة محرك 1600 CCوبسعر 600,000 جنيه     

- أوتوماتيك / TINTED GLASS 2024 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 625,000 جنيه     

 

3- شيرى تيجو 7

شيرى تيجو 7

- أوتوماتيك / BASELINE 2022 بسعة محرك 1500 CC تربو وبسعر 549,000 جنيه      

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2022 بسعة محرك 1500 CC تربو وبسعر 590,000 جنيه      

- أوتوماتيك / BASELINE 2023 بسعة محرك 1500 CC تربو وبسعر 720,000 جنيه      

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2023 بسعة محرك 1500 CC تربو وبسعر 780,000 جنيه      

 

4- شيرى تيجو 7 برو

شيرى تيجو 7 برو

- أوتوماتيك / COMFOT 2022 بسعة محرك 1500 CC تربو وبسعر 950,000 جنيه       

- أوتوماتيك / LUXURY 2022 بسعة محرك 1500 CC تربو وبسعر 1,020,000 جنيه     

 

5- شيرى تيجو 8

شيرى تيجو 8

- أوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعة محرك 1500 CC تربو وبسعر 1,000,000 جنيه  

- أوتوماتيك  LUXURY 2022بسعة محرك 1500 CC تربو وبسعر 1,060,000 جنيه      

 

6- شيرى تيجو 8 برو

شيرى تيجو 8 برو

- أوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعة محرك 1600 CC تربو وبسعر 1,130,000 جنيه  

- أوتوماتيك / COMFORT 2023 بسعة محرك 1600 CC تربو وبسعر 1,135,000 جنيه  

- أوتوماتيك / LUXURY 2022 بسعة محرك 1600 CC تربو وبسعر 1,205,000 جنيه     

- أوتوماتيك / FLAGSHIP 2022 بسعة محرك 1600 CC تربو وبسعر 1,270,000 جنيه   

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