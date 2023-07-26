محادثات بين وزير الدفاع الروسي ونظيره الكوري الجنوبي

أجرى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو ، محادثات مع نظيره الكوري الشمالي كانغ سون نام، تناولت تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية ، جانبا من اللقاء عبر تويتر، حيث أعرب خلاله شويغو عن سعادته بلقاء نظيره الكوري الشمالي، وقال: "لقد قبلت بامتنان دعوتكم لزيارة بيونغ يانغ. وممتن للأصدقاء الكوريين على برنامج زيارتنا المقترح الثري، والذي جعلنا نشعر منذ الدقائق الأولى بالرعاية والاهتمام".

وأشار شويغو، إلى التفاعل بين البلدين في فترة ما بعد الحرب، ومساهمة زيارات السفن الحربية والزيارات الرسمية وتبادل الوفود على مستوى العمل وتدريب الأفراد في الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

وأكد الوزير الروسي ، أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية شريك مهم لروسيا، وتابع: "لنا حدود مشتركة، وتاريخ غني من التعاون".

وشدد على عزمه تطوير العلاقات الثنائية باستمرار في جميع المجالات: "أنا مقتنع بأن محادثات اليوم ستساعد في تعزيز التعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين".