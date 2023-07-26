اقتصاد الإمارات| 2.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 2.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 460 مبايعة بقيمة 1.75 مليار درهم منها 80 مبايعة للأراضي بقيمة 356.9 مليون درهم و380 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.4 مليار درهم.

بحسب ما اعلنته وكالة الأنباء الإماراتية “ وام” فقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 32 مليون درهم في منطقة القوز الثالثة تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة الرفاعة .

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 40 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 265 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 56 مليون درهم في منطقة هور العنز شرق وأخيرا مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة الحمرية.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 72 مبايعة بقيمة 168 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 654.29 مليون درهم منها 11 رهن أراض بقيمة 26.31 مليون درهم و91 رهن فلل وشقق بقيمة 627.98 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 277 مليون درهم وأخري في منطقة الخليج التجاري بقيمة 209 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 30 هبة بقيمة 48.16 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 29.56 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 7.37 مليون درهم.