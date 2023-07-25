اقتصاد الإمارات ..115.6 مليار درهم إيرادات حكومية خلال الربع الأول من 2023

بلغت قيمة الإيرادات الحكومية لدولة الإمارات 115.6 مليار درهم وقيمة النفقات الحكومية 92.5 مليار درهم بالربع الأول 2023.

وبحسب نتائج إحصاءات مالية الحكومة الأولية للربع الأول 2023، التي نشرتها وكالة الأنباء الإماراتية" وام " توزعت قيمة الإيرادات على 63.5 مليار درهم إيرادات الضرائب، و3.9 مليار درهم إيرادات المساهمات الاجتماعية، و48.2 مليار درهم الإيرادات الأخرى والتي تشمل دخل الملكية من الأصول ومبيعات السلع والخدمات والغرامات والجزاءات والتحويلات غير المصنفة.

وتوزعت النفقات على مستوى الدولة خلال الربع الأول من عام 2023 والبالغة 92.5 مليار درهم، بين المصروفات الرأسمالية والمصروفات الجارية والتي تتضمن تعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات، واستهلاك رأس المال الثابت، والفوائد المدفوعة، والإعانات المالية، والمنح، والمنافع الاجتماعية، والتحويلات الأخرى.

وفقد بلغت قيمة صافي الإقراض/الاقتراض، على مستوى الدولة حوالي 23.2 مليار درهم، ويعتبر صافي الإقراض/الاقتراض مقياساً موجزاً يقيس قدرة الحكومات على الإقراض أو حاجتها للاقتراض، ويعتبر أيضاً مؤشراً للتأثير المالي لنشاط الحكومة في قطاعات الاقتصاد الأخرى.

ويأتي نشر تقرير إحصاءات مالية الحكومة الأولية للربع الأول 2023، عملاً بسياسة البيانات الحكومية المفتوحة التي تتبعها دولة الإمارات، واستناداً إلى معايير دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي، حيث توضح إحصاءات مالية الحكومة الحجم الكلي لعمليات الحكومة في الدولة، ومساهمة القطاع الحكومي في الاقتصاد الوطني وتخصيص الموارد من خلال الحكومة لأغراض متعددة،