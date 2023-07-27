معركة فرض النفوذ على القارة السمراء.. روسيا وأوكرانيا تتنافسان في أفريقيا

لم يكن فلاديمير بوتين في يوم من الأيام منعزلًا دبلوماسيًا. بل إن عدد من رؤساء الدول قاموا بزيارته منذ غزوه لأوكرانيا العام الماضي. لكن عندما يصل الزعماء الأفارقة إلى سان بطرسبرج اليوم الخميس لحضور القمة الثانية بين روسيا وإفريقيا، سيكون ذلك بمثابة انقلاب بالنسبة لرئيس روسيا.

والإقبال الضعيف من القادة الأفارقة علي هذه القمة، وفقا لما نشرته مجلة الأيكونومست، يظهر حدود نفوذ روسيا في القارة السمراء. تشير التقارير إلى أن 17 زعيمًا فقط سيحضرون، أي أقل من نصف الـ 43 الذين ذهبوا إلى القمة الأولي عام 2019.

بحسب تحليل الأيكونوميست، تظهر القمة تناقض افريقيا تجاه روسيا. من بين 54 دولة في إفريقيا، أيدت 19 بلد أفريقي أوكرانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام الأول من الصراع، مقابل دولتين فقط أيدت روسيا. لكن بشكل عام، امتنعت الدول الأفريقية عن التصويت أو لم تحضر في 52٪ من المناسبات المرتبطة بالحرب في الجمعية العامة.

وبالنسبة للأسباب التي تدفع الدول الأفريقية لإتخاذ موقف سلبي أو محايد بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، لم توضح الأيكونومست أي أسباب محددة. أفاد التحليل أن بعض الدول الأفريقية تتذكر بشكل انتقائي روابطها التاريخية بالاتحاد السوفيتي، أو تشك بشكل غريزي في السياسة الخارجية للغرب.

ينبغي النظر إلى الرد الأفريقي على انسحاب روسيا من مبادرة الحبوب في البحر الأسود في هذا السياق. في 17 يوليو، قالت روسيا إنها لن تحترم الاتفاق الذي وقعته قبل عام من الآن والذي أدى إلى فتح قناة تصدير للحبوب الأوكرانية وساعد في خفض أسعار الحبوب بنسبة 14٪ ، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.

وتقول المنظمات غير الحكومية العاملة في القرن الأفريقي، على وجه الخصوص، إن تحرك روسيا سيؤدي إلى تفاقم التضخم والجوع. على الرغم من عدم انتقاد أي زعيم علنًا لبوتين، إلا أنهم سيثيرون مناقشة حول الاتفاق في القمة.

استخدم الكرملين مخططًا للتبرع بالأسمدة الروسية العالقة في أوروبا، من خلال برنامج الغذاء العالمي، للضغط على الدول الأفريقية للمطالبة بإنهاء العقوبات المفروضة على روسيا.

وكانت روسيا أكبر مورد للأسلحة في إفريقيا لأكثر من عقد من الزمان. تبيع أسلحة لأنظمة إفريقيا بسعر أرخص وبشروط أقل مما قد يضعها الغرب.

البنادق والمرتزقة مجرد جزء من استراتيجية روسيا منخفضة التكلفة وعالية التأثير لاستهداف النخب الأفريقية. امتنع العديد من البلدان التي تتمتع فيها الطبقة الحاكمة بأوثق العلاقات مع روسيا - مثل الجزائر ومدغشقر وموزمبيق وأوغندا وزيمبابوي - عن التصويت في الأمم المتحدة.

جهود روسيا مدعومة بالدعاية. تستهدف حملاتها الإعلامية الأصوات الأفريقية المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي. في استطلاع للرأي شمل 23 دولة أفريقية عام 2022، وجد مركز أبحاث أن الدول التي حصلت على أعلى معدلات موافقة لروسيا هي مالي (84٪) وساحل العاج (71٪).

انضم فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، متأخراً إلى المعركة من أجل تغيير القلوب والعقول الأفريقية. في الأسبوع الماضي في كييف استضاف مجموعة من الصحفيين الأفارقة. قارن الحرب في أوكرانيا بالحروب ضد الاستعمار في إفريقيا، حيث قال: "لقد مر العديد من أسلافك بهذا".

وأضاف زيلينسكي أن نهج روسيا في التعامل مع الحبوب وإفريقيا كان مثل استخدامها السابق للنفط والغاز في أوروبا. وقال إنه في كلتا الحالتين، حاولت روسيا القضاء على المنافسين واستخدام الموارد لخلق التبعية السياسية.

من خلال المشاركة في قمة هذا الأسبوع، يبدو أن القادة الأفارقة يعيدون ضبط وجهات نظرهم بشأن روسيا. يلقي مسؤولو بوتين باللوم على الضغط الغربي الذي حاول إفشال القمة الأفريقية الروسية.