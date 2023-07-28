بعد إعلان تعيينه..الكلمة الأولى لرئيس المجلس الانتقالي في النيجر

برر الجنرال عبد الرحمن تشياني رئيس "المجلس الانتقالي" في النيجر ،اليوم الجمعة، السيطرة على السلطة "بالوضع الأمني المتدهور" خلال كلمته الأولى عقب إعلان تعينه في المنصب.

وانتقد تشياني عدم التعاون مع الحكومات العسكرية في بوركينا فاسو ومالي بشأن مكافحة التمردات في المنطقة.

وأوضح تشياني إن القادة العسكريين يعملون لتحقيق وحدة البلاد.

وأفاد التلفزيون الوطني في النيجر، منذ قليل، بتعيين الجنرال عبد الرحمن تشياني رئيسا للمجلس الانتقالي.

وأعلن عسكريون من الحرس الرئاسي في النيجر، الخميس، في بيان عبر التليفزيون، عزل رئيس البلاد، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال، وتعليق عمل جميع المؤسسات، مؤكدين للمجتمع الدولي التزامهم بسلامة الرئيس بازوم المعنوية والجسدية وفقا لقوانين حقوق الإنسان.

أعلن الجيش في النيجر، أمس الخميس، دعم القوات التي أعلنت الانقلاب للحفاظ على تماسك البلاد.

وأعلن وزير خارجية النيجر، حسومي مسعودو، نفسه رئيساً لحكومة النيجر بالنيابة ودعا إلى التعبئة لمقاومة الانقلاب الذي قام به الحرس الرئاسي ضد الرئيس محمد بازوم.