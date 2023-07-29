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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

65 ألف جنيه.. أسعار تذاكر حفل محمد منير وحميد الشاعرى فى العلمين

محمد منير وحميد الشاعرى
محمد منير وحميد الشاعرى

أعلن موقع تذكرتى عن أسعار تذاكر حفل الفنان محمد منير والفنان حميد الشاعرى التى من المقرر ان تقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة. 

وتنقسم أسعار تذاكر الحفل الذى يجمع بين محمد منير وحميد الشاعرى والمقرر إقامته يوم الجمعة 4 أغسطس المقبل إلى عدة فئات وهى 65 ألف جنيه و20 ألف جنيه و700 جنيه و400 جنيه و300 جنيه. 

منير وحميد 

ويتواجد الكينج محمد منير حاليا فى العملين الجديدة لقضاء فترة إجازة قصيرة، وأيضا من أجل الاتفاق على حفلته القادمة ضمن فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الأولى.

منير يعقد جلسات عمل أثناء تواجده فى مدينة العلمين مع القائمين على المهرجان من أجل تحديد موعد حفلته، بعد موافقته على الانضمام لنجوم مهرجان العلمين.

 

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محمد منير وبلقيس فتحي أحدث المنضمين لنجوم العملين

كان شريف مدكور قد أعلن  عن انضمام كل من محمد منير وبلقيس فتحي لنجوم حفلات المهرجان في دورته الأولي

ويضم المهرجان مجموعة كبير من النجوم علي رأسهم تامر حسني الذي افتتح المهرجان وأيضا راغب علامة ونانسي عجرم واليسا وأحمد سعد وأنغام.

حقيقة اعتزال محمد منير 

وعلق الفنان عمرو مصطفى، على حقيقة تفكير النجم محمد منير في اعتزال الفن، مشددًا على أنه لم يفكر في الاعتزال وما يتم نقله هو شائعة وليست حقيقة.

وأشار "عمرو مصطفى"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن كلمات أغنية محمد منير الجديدة قوية جدًا ولذلك يتم التأخير في اللحن، حتى يكون اللحن على قدر من الاحترافية ويتماشى مع قوة الكلمات.

الفنان محمد منير محمد منير حميد الشاعرى الفنان حميد الشاعري مهرجان العلمين الجديدة

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