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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبلات وأحضان.. شاهد فتاة تقتحم كواليس حفل راغب علامة بمهرجان العلمين

راغب علامة
راغب علامة

أحيا الفنان راغب علامة حفلا غنائيا أمس في مهرجان العلمين الجديدة، والذى شهد حضورا جماهيريا ضخما وقد أشعل حماس الجمهور بتقديمه عدد من أغانيه. 

واقتحمت فتاة كواليس حفل راغب علامة بهدف رؤيته وقامت بتقبيله. 

وافتتح راغب علامة ، حفلته بأغنية اللي باعنا خسر دلعنا والتي تفاعل معها الجمهور، خاصة مع ظهوره بنيولوك جديد تماما عما اعتاد الظهور به.

وطرحت الشركة المنظمة لحفل نانسي عجرم وراغب علامة بالعلمين الجديدة ، التذاكر بأكثر من فئة عبر موقعهم الرسمى وجاءت أسعار التذاكر بأسعار متفاوتة، وتأتي الفئة الأولى بمبلغ 35000 جنيه لعدد 10 أفراد، فيما تأتي الفئة الثانية بمبلغ 750 جنيها أما الفئة الثالثة بـ650 جنيها أما الفئة الرابعة والأخيرة بـ250 جنيها.

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ويعتبر حفل راغب علامة ونانسي عجرم هو ثاني حفلات مهرجان العملين الجديدة ، فى دورته الأولى حيث أحيا الفنان تامر حسني أولى هذه الحفلات.

أخر حفلات راغب علامة

وأحيا النجم راغب علامة والنجمة إليسا، حفلا غنائيا في لبنان 30 يونيو الماضي، بمناسبة عيد الأضحى، حيث قدم الثنائي باقة مميزة من أشهر أغانيهما القديمة والجديدة التي يتفاعل معها الجمهور.

أحدث أغاني راغب علامة

وانتهى النجم راغب علامة من تصوير أغنيته الجديدة "في كتير حلوين" في العاصمة اليونانية أثينا، ومقرر طرحها خلال أول أسبوعين من الشهر المقبل، لتكون عودة للنجم اللبناني إلى تقديم أغاني جديدة، بعد ما يقرب من عام من آخر أغنية طرحها بعنوان "استمارة 6" في شهر يوليو الماضي من كلمات نادر عبد الله، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع توما.

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