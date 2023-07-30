حقيقة تحويل حديقة روكسي لمحال تجارية.. نائب يوضح

‏قال المهندس طارق شوقي عضو مجلس النواب عن مصر الجديدة، إن منطقة روكسي بها جراج مركزي تم إنشاءه في الفترة ما بعد 2011 وهو عبارة عن جزئين جزء منهم أنجز ويتم الانتهاء منه وتشغيله وجزء تم حفره ولم يتم العمل به.

وتابع خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر شاشة "mbc masr"، أن الوضع التخطيطي الحالي كان هناك جزء حوالي 4000 متر مخصص أن يكون حديقة والباقي جراج وعندما تم الحفر تم حفر المنطقة بالكامل ومن هذا التاريخ من بعد 2011 حتى اليوم لا يوجد حديقة لكن حق الناس بالطبع أن يطالبوا بعودة الحديقة.

‏وأضاف أنه تم التوصل إلى موافقة على استغلال جزء مبنى تجاري إداري لكن بشرطين عمل نظام العمارة الخضراء وأن يكون "الروف" بالكامل مزروع بنظام الحديقة المعلقة والشرط الثاني أن يكون متوافق مع الطراز المعماري وكل ذلك من أجل عمل التوازن المالي وكان لابد من عرضه على الجهات حتى صدر اليوم الموافقة من رئيس الوزراء على عملية إعادة التخطيط.