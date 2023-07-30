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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مساوية للأعمال الإرهابية.. الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون جديد للجرائم الجنسية

الكنيست الإسرائيلي
الكنيست الإسرائيلي

أقر الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، مشروع قانون لزيادة العقوبة على الجرائم الجنسية، وقانون 2023 للكنيست من قبل حزب القوة اليهودية.

ووفقا لإعلان الكنيست الإسرائيلي، أيد 39 عضوا في الكنيست الاقتراح في القراءة الثالثة مقابل 7 أصوات معارضة.

ويوضح مشروع القانون الإسرائيلي أن أحكام تشديد العقوبة على فعل إرهابي تنطبق على الجرائم الجنسية، ويُقترح أيضا تطبيق أحكام تشديد العقوبة على أي جريمة بدافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور.

كما يقترح مشروع القانون الإسرائيلي مضاعفة التعويض المنصوص عليه في القانون على جرائم التحرش الجنسي المرتكبة بدافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور.

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