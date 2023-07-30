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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل ترصد 27 مليار دولار للربط البري مع السعودية| تفاصيل

رئيس وزراء الاحتلال
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي

كشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن إسرائيل ستبني مشروعا لتوسعة السكك الحديدية بتكلفة 100 مليار شكل أيما يعادل 27 مليار دولار قد يربط في المستقبل برا إسرائيل بالسعودية،بحسب وكالة رويترز،


 

وتأتي تصريحات نتنياهو في أعقاب زيارة لمسؤولين أمريكيين كبار إلى المملكة الأسبوع الماضي بهدفالمضي قدما في بحث إمكانية إقامة علاقات رسمية بين الرياض وتل أبيب.


 

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال نتنياهو، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الأحد: "أرغب في أن أضيف أنهفي المستقبل سنكون أيضا قادرين على نقل البضائع عبر السكك الحديدية من إيلات إلى البحر المتوسط... وسنكون أيضا قادرين على ربط إسرائيل عبر السكك الحديدية بـ المملكة العربية السعودية وشبه الجزيرةالعربية"، مضيفا: "نعمل على هذا (الأمر) أيضا".


 

وجدير بالذكر أنه لا تجمع السعودية وإسرائيل علاقات دبلوماسية، وهو أمر تتطلع إليه تل أبيب وأعلنتمرارا رغبتها في تحقيقه، لكن الرياض تشترط قيام دولة فلسطين كأمر أساسي من أجل إقامة علاقات معإسرائيل.


 

و تسعى الولايات المتحدة للتوسط في اتفاق لإقامة علاقات بين البلدين، كما توسطت من قبل في اتفاقاتبين إسرائيل ودول عربية.


 

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