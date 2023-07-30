نتنياهو: نعمل على مشروع يربط إسرائيل والسعودية برا في المستقبل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن إسرائيل ستبني مشروعا لتوسعة السكك الحديدية بتكلفة 100 مليار شيقل (27 مليار دولار) قد يربط في المستقبل برا إسرائيل بالسعودية، حسب وكالة “رويترز”.

وأكدت الوكالة أن السعودية وإسرائيل لا تربطهما علاقات دبلوماسية، وهو أمر تتوق إليه تل أبيب وأعلنت مرارا رغبتها في تحقيقه، لكن الرياض تشترط قيام دولة فلسطين كأمر أساسي من أجل إقامة علاقات مع إسرائيل. فيما تسعى الولايات المتحدة للتوسط في اتفاق لإقامة علاقات بين البلدين، كما توسطت من قبل في اتفاقات تطبيع بين إسرائيل ودول عربية.

تأتي تصريحات نتنياهو في أعقاب زيارة لمسؤولين أمريكيين كبار إلى المملكة الأسبوع الماضي بهدف المضي قدما في بحث إمكانية إقامة علاقات رسمية بين الرياض وتل أبيب.

وحسب “رويترز”، قال نتنياهو، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة: "أرغب في أن أضيف أنه في المستقبل سنكون أيضا قادرين على نقل البضائع عبر السكك الحديدية من إيلات إلى البحر المتوسط... وسنكون أيضا قادرين على ربط إسرائيل عبر السكك الحديدية بـ المملكة العربية السعودية وشبه الجزيرة العربية”.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نعمل على هذا الأمر أيضا".