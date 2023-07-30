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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تشتعل.. مظاهرات حاشدة ضد التعديلات القضائية ودعوات للتصعيد

أرشيفية
أرشيفية

شارك آلاف الإسرائيليين، أمس السبت، في مظاهرات حاشدة عمت عدة مناطق؛ رفضًا لخطة التعديلات القضائية التي تنوي الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو إقرارها بإجماع وأغلبية الائتلاف الحكومي.

ونظمت المعارضة الإسرائيلية، مظاهرة رئيسة للأسبوع الثلاثين، وسط تل أبيب، شارك فيها نحو 150 ألف متظاهر، نددوا بـ"التعديلات القضائية"، فيما تظاهر الآلاف في حيفا والقدس وبئر السبع، بالإضافة إلى العديد من الوقفات الاحتجاجية، عند مفارق الطرق الرئيسة.

وكانت المعارضة الإسرائيلية أعلنت مسبقا، عزمها المضي بالتصعيد وإقامة الفعاليات والاحتجاجات بعد تمرير بند "تقليص حجة المعقولية" لدى المحكمة العليا الإسرائيلية.

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لكن الحكومة الإسرائيلية اليمينية تصر على المضي قدمًا في خطة التعديلات القضائية، والتي تفضي إلى تحييد المحكمة العليا الإسرائيلية عن قرارات ووزراء الحكومة.

وأعلن منظمو الاحتجاجات نقلها من مرحلة الاحتواء إلى مرحلة التصعيد في المستقبل القريب، حيث كشفوا عن عزمهم إقامة 3 مسيرات كبرى في الشرق والجنوب والشمال، على غرار مسيرة القدس الأسبوع الماضي.

وتشهد إسرائيل احتجاجات ومظاهرات حاشدة منذ إعلان الحكومة الإسرائيلية عن نيتها لطرح خطة للتعديلات القضائية والحد من صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية، لكن المعارضة رفضت مقترح الخطة ونظمت احتجاجات ومظاهرات عمت معظم أنحاء البلاد.

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