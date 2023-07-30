غلق المحال 11 ليلاً وفصل الإنارة عن الميادين العامة.. قرارات عاجلة لترشيد الكهرباء

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، تفاصيل خطة ترشيد الكهرباء بالمحافظات خلال الايام المقبلة، مضيفا:" اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية عقد اجتماعا لبحث ترتيبات ترشيد استهلاك الكهرباء في المحافظات.

وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" تقرر فصل انارة الإعلانات المضيئة علي المحاور والميادين بما لايؤثر علي سلامة المواطنين.



وأوضح:" الإلتزام بغلق المحال العامة والتجارية لترشيد استهلاك الكهرباء، غلق المحال التجارية والعامة صيفا في الـ 11 مساء واغلاق الورش الموجودة في الكتل السكنية في السابعة مساء".

وأشار إلي أنه من ضمن التعليمات غلق الانارة بالمساجد بعد كل صلاة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، لافتا إلي أن استخدام اللمبات الليد وفر استهلاك الكهرباء بقيمة 9 مليارات جنيه خلال 9 سنوات.