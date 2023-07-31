بعد تصريحات الصحة.. برلمانية تطالب بإطلاق حملات توعوية للتبرع بالدم

أكدت النائبة، إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، أن منظومة نقل الدم أحد أهم المنظومات داخل وزارة الصحة، كما تعد من أهم الخدمات المقدمة للمواطن المصري و يشغل فيها القطاع الحكومي الجانب الأكبر في تقديم الخدمة، مشيرة إلى أن تطويره أمر ضروري ، لا سيما أن المنظومة الصحية تشهد تطورا كاملا ، بجانب تطلع مصر لوجود منظومة شاملة لمشتقات الدم و البلازما بعدما صدق مجلس النواب علي القانون الخاص بها .

و أشارت “ سعيد ” في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أن أحد أهم توصياتها في الحوار الوطني تمثل في تطوير منظومة نقل الدم خاصة الحكومي، حيث أن الجهات الرقابية فيها تتبع الجهات المقدمة الخدمة للمواطن وهو ما يخالف معايير الجودة و الشفافية .

و أوضحت عضو صحة البرلمان أن اللجنة سابقًا طالبت بضرورة التفرقة بين نقل الدم للمرة الواحدة و المرضي محتاجي الدم بصورة مزمنة لأنهم يحتاجون عمليات متطورة جداً من الفلترة حتي لا تتأذي أجسامهم ، علاوة علي أن ميكنة بنوك الدم يزيد من الشفافية بخلاف تقليل الهدر من الدم ، مما يسهم بشكل كبير في تدوير الراكد من أكياس الدم على البنوك المحتاجة و يوفر علي المريض وقت و جهد البحث عن الفصيلة المطلوبة .

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و أعربت “ سعيد ” عن تمنيها بتبني الوزارة حملات توعوية للتبرع بالدم و تذكرة المواطن بمدي إيجابية هذا الأمر ، إلى جانب تبني أمور تحفيزية للمواطنين ، لا سيما أصحاب الفصائل النادرة للحث علي التبرع ، مطالبة بضرورة تطوير و تكثيف الرقابة علي البنوك الخاصة لأنها شريك أساسي في تقديم الخدمة للمواطن المصري فلابد من التأكد من رفع جودتها أيضاً .

جدير بالذكر أن ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس مراقبة عمليات الدم، أمس الأحد، بصفته رئيساً للمجلس، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمستجدات العمل، والاطمئنان على تداول عمليات نقل الدم في مصر، وتحقيق كافة أهداف المجلس.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد العمل على وضع ضوابط تتفق مع المعايير العالمية لعمليات الدم، بما يضمن توفير دم آمن وفعال، لافتاً إلى تأكيد الوزير على إمكانية استعانة بنوك الدم بالمعامل الخارجية المعتمدة من قِبل الوزارة، لإجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة لضمان مأمونية الدم.