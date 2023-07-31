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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هدية الثانوية العامة.. تابلت سامسونج Tab A7 Lite بمعالج Mediatek القوي

سامسونج
سامسونج

ظهرت نتائج  الثانوية العامة  اليوم وهناك كثير من الآباء والأمهات يريدون مكافأة أبنائهم على تعب ومجهود العام الدراسي واجتياز مرحلة الثانوية العامة بنجاح وسلام، فإذا كنت تبحث عن تابلت اقتصادي يفرح قلب ابنك أو ابنتك وفي الوقت نفسه اقتصادي يوفر في الميزانية ولا يكون مرهقًا بالنسبة لدخلك، عليك بشراء الجهاز اللوحي Galaxy Tab A7 Lite من  سامسونج.

تعتبر  سامسونج  من أشهر العلامات التجارية في عالم الإلكترونيات ومشهورة بسمعتها الطيبة وقوة أجهزتها المختلفة وموثوقيتها العالية، سريعة الاستجابة وتوفر أجهزة مناسبة لمختلف الشرائح والفئات.

ومن ضمن أجهزتها الرائعة تابلت سامسونج جالاكسي  Tab A7 Lite الذي يأتي بضمان سنة من الوكيل وبسعر مناسب جدا لا يتجاوز 5,799 جنيه مصري مع نسخة الذاكرة العشوائية وسعة التخزين 3 جيجابايت رام و 32 جيجابايت روم وداعم حتى شبكات 4G.

في السطور التالية نرصد جميع تفاصيل الجهاز اللوحي الاقتصادي.

سامسونج

مواصفات Samsung Galaxy Tab A7 Lite

ويتميز جهاز سامسونج جالاكسي بشاشة عرض LCD قطرها 8.7 بوصة، دقة وضوح 800x1340 بكسل، كثافة بكسلات 179 نقطة لكل بوصة، نسبة الشاشة إلى الهيكل 81.1% مع نسبة عرض إلى ارتفاع 5:3.

سامسونج

يتم تشغيل التابلت من خلال معالج وحدة مركزية من "ميدياتك" مجموعة شرائح Helio P22T بدقة تصنيع 12 نانومتر، ثماني النوى بتردد ميقاتي أقصى يصل إلى 2.3 جيجاهرتز، مع شريحة معالجة رسوميات الجرافيك PowerVR GE8320 تقترن مع ذذاكرة عشوائية 3 جيجابايت رام و 32 جيجا بايت روم من سعة التخزين الأساسية يمكن زيادتها عبر بطاقة microSDXC.

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ويحزم الجهاز اللوحي بطارية سعتها 5100 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 15 وات فقط، مع نظام تشغيل اندرويد 11 قابل للترقية حتى 13 وواجهة مستخدم One UI 5.1 من سامسونج، الجهاز وزن الإجمالي 366 جرام مع درجة سمك 8 ملم، والظهر والفريم (الإطار) من الألومنيوم مع تشطيبات الحواف من البلاستيك.

بالنسبة لإعداد الكاميرات والقدرات التصوير الفوتوغرافي، نجد في اللوحة الخلفية للجهاز كاميرا بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا سيلفي في الشاشة الأمامية بدقة 2 ميجابكسل.

الثانوية العامة Mediatek سامسونج تابلت Galaxy Tab A7 Lite سامسونج جالاكسي ميدياتك

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