فرح الزاهد تكشف صعوبات دورها فى البطة الصفرا.. خاص

كشفت الفنانة فرح الزاهد عن الصعوبات التى واجهتها أثناء تصوير فيلم البطة الصفرا الذى من المقرر أن يعرض خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت فرح الزاهد فى تصريح خاص لصدى البلد : الفيلم ككل صعب، ولكن شخصية الدكتورة لتى اقدمها فى العمل لم تكن صعبة بقدر ما كانت تمكن الصعوبة فى تقديم الكوميديا، لذلك حاولت تقديم هذه الشخصية بطريقتى كفرح الزاهد، بمعنى أننى وضعت نفسى فى نفس المواقف التى تمر بها شخصيتى فى الفيلم، وفرضت لو كنت فى هذا الموقف كفرح كيف يكون لى التصرف؟، حيث حاولت تقريب شخصية الفيلم من شخصيتى الحقيقية.

فرح الزاهد والبطة الصفرا

وطرح الفنان محمد عبد الرحمن توتا، البوستر الرسمي لفيلم “البطة الصفرا”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلق محمد عبدالرحمن على البوستر، قائلا: “توكلنا على الله انتظرونا فيلم البطة الصفرا قريبًا بجميع دور العرض”.

وانتهى صناع فيلم “البطة الصفرا” من تسجيل ثلاث أغانٍ خاصة بالفيلم سيتم طرحها كمواد دعائية للفيلم، بالإضافة لوجودها ضمن أحداثه.

الأغاني الثلاثة كلها من كلمات مصطفى البرنس، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع، وهندسة صوتية ماهر صلاح.

الأغاني الثلاثة بأصوات النجوم عبد الباسط حمودة وأحمد أمين، وهو أحد ضيوف الشرف بالعمل، والأغنية الثالثة للمطرب الصاعد أحمد الخطيب.

وانتهى المخرج عصام نصار من تصوير الفيلم منذ أسبوعين.

ويلعب بطولة فيلم “البطة الصفرا”، النجوم محمد عبد الرحمن وغادة عادل، بالاشتراك مع الفنانين محمود حافظ وفرح الزاهد وإبرام سمير وحسن أبو الروس وأحمد طلعت.