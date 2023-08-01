ضبط 3 أشخاص استدرجوا شقيقهم طمعا في ميراثه بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من إلقاء القبض على 3 أشخاص حاولوا استدراج شقيقهم بالقوة الجبرية طمعا في ميراثه بقرية ميت بدر حلاوة بمركز سمنود وتم اقتياد المتهمين وعرضهم علي النيابة العامة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع مشاجرة بين مجموع من الأشقاء انتهت باستدراج شقيقهم الأصغر طمعا في ميراثه بقرية ميت بدر حلاوة بنطاق دائرة المركز .

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم ضبط مرتكبي الواقعة .

وأفادت مصادر من داخل القرية أن الشقيق المعتدي عليه يعاني من خلل واضطرابات نفسيه وحاول أشقاءه الاعتداء عليه وايداعه داخل مصحة نفسية طمعا في ميراثه عن والديه .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحجز المتهمين علي ذمة التحريات .