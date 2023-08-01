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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 12 شخصا في اشتباكات حفل تخرج تجارة طنطا بسبب سوء التنظيم

تحطيم قاعة حفل تخرج
تحطيم قاعة حفل تخرج طلاب وطالبات كلية التجارة بجامعة طنطا

أسفرت أحداث الاشتباكات بالأيدي والتراشق بالألفاظ بين أعضاء اللجنة المنظمة للحفل الختامي للتخرج طلاب وطالبات كلية التجارة بجامعة طنطا عن إصابة ما يقرب من 12 شخصا بينهم سيدات وفتيات وشباب وتم نقلهم إلى طوارئ مستشفيات طنطا الجامعي ومستشفيات خاصة مجاورة لإسعافهم و تلخصت إصابتهم بكدمات وسحجات وجروح سطحية و قطعية.

عاجل.. أمن الغربية يتدخل لفض حفل تخرج طلاب تجارة طنطا عقب تحطيم قرية سياحية

وكانت إحدى القرى السياحية على طريق طنطا - كفر الشيخ، بمحافظة الغربية شهدت، منذ قليل، حفل تخرج طلاب كلية التجارة بجامعة طنطا، وسط مشاركة المئات من الأسر والعائلات؛ الأمر الذي تخلله زحام كبير من خريجي الفرقة الرابعة وذويهم وزملائهم.

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وشهد الحفل الختامي للتخرج، حالة من الهرج والمرج، وتشابكا بالأيدي، وتراشقا بالألفاظ، بين اللجنة المشرفة على تنظيم الاحتفالية من جهة، وبين الطلاب والطالبات المكرمين من جهة أخرى؛ بسبب سوء التنظيم، وعدم جودة الهدايا وشهادات التقدير المقدمة للطلاب.

تراشق بالألفاظ وتشابك بالأيدي في حفل تخرج طلاب تجارة طنطا| صور

جدير بالذكر، أن الواقعة محل تحقيق من الجهات الأمنية، ومجلس إدارة الكلية خلال الساعات الجارية؛ حفاظا على صالح جموع الطلاب والطالبات.

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الأسر والعائلات إصابة 12 شخص الطلاب والطالبات اللجنة المنظمة القرية السياحية الفرقه الرابعه بجامعة طنطا بمحافظة الغربية امن الغربية

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