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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تراشق بالألفاظ وتشابك بالأيدي في حفل تخرج طلاب تجارة طنطا| صور

تشابك بالأيدي حفل
تشابك بالأيدي حفل تخرج كلية التجارة جامعة طنطا

شهدت إحدى القرية السياحية على طريق طنطا - كفر الشيخ، بمحافظة الغربية، منذ قليل، حفل تخرج طلاب كلية التجارة بجامعة طنطا، وسط مشاركة المئات من الأسر والعائلات؛ الأمر الذي تخلله زحام كبير من خريجي الفرقة الرابعة وذويهم وزملائهم.

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وشهد الحفل الختامي للتخرج، حالة من الهرج والمرج، وتشابك بالأيدي، وتراشق بالألفاظ، بين اللجنة المشرفة على تنظيم الاحتفالية من جهة، وبين الطلاب والطالبات المكرمين من جهة أخرى؛ بسبب سوء التنظيم، وعدم جودة الهدايا وشهادات التقدير المقدمة للطلاب.

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جدير بالذكر، أن الواقعة محل تحقيق من الجهات الأمنية، ومجلس إدارة الكلية خلال الساعات الجارية؛ حفاظا على صالح جموع الطلاب والطالبات.

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IMG_٢٠٢٣٠٨٠١_٠٠٢٦٥٢
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IMG_٢٠٢٣٠٨٠١_٠٠٢٦٣٦
IMG_٢٠٢٣٠٨٠١_٠٠٢٦٠٧
IMG_٢٠٢٣٠٨٠١_٠٠٢٦٠٧
IMG_٢٠٢٣٠٨٠١_٠٠٢٥٥٠
IMG_٢٠٢٣٠٨٠١_٠٠٢٥٥٠
IMG_٢٠٢٣٠٨٠١_٠٠٢٥٣٥
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احتفالية الحفل الختامي طلاب كلية تجارة جامعة طنطا تشابك أيدي تراشق الفاظ

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