تراشق بالألفاظ وتشابك بالأيدي في حفل تخرج طلاب تجارة طنطا| صور

شهدت إحدى القرية السياحية على طريق طنطا - كفر الشيخ، بمحافظة الغربية، منذ قليل، حفل تخرج طلاب كلية التجارة بجامعة طنطا، وسط مشاركة المئات من الأسر والعائلات؛ الأمر الذي تخلله زحام كبير من خريجي الفرقة الرابعة وذويهم وزملائهم.

وشهد الحفل الختامي للتخرج، حالة من الهرج والمرج، وتشابك بالأيدي، وتراشق بالألفاظ، بين اللجنة المشرفة على تنظيم الاحتفالية من جهة، وبين الطلاب والطالبات المكرمين من جهة أخرى؛ بسبب سوء التنظيم، وعدم جودة الهدايا وشهادات التقدير المقدمة للطلاب.

جدير بالذكر، أن الواقعة محل تحقيق من الجهات الأمنية، ومجلس إدارة الكلية خلال الساعات الجارية؛ حفاظا على صالح جموع الطلاب والطالبات.

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