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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة طنطا تحتل المركز 28 إفريقيا وتتقدم 69 عالميا

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا عن تقدم الجامعة في التصنيف الأسباني للجامعات "ويبومتركس" نسخة يوليو 2023 لتحتل المركز 1356 عالميا بدلا من المركز 1425  متقدمة 69 مركزًا عن نسخة التصنيف لشهر يناير 2023، كما جاءت الجامعة في المركز 11 محليا، واحتلت المركز  28  افريقيا.

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أكد الدكتور محمود ذكى أن تقدم جامعة طنطا في التصنيف الأسباني، يأتي تأكيداً على مكانة الجامعة على المستويين البحثي والأكاديمي، واستكمالاً لمسيرة نجاح الجامعة في التصنيفات العالمية، مشيداً بجهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين، والعاملين على تحديث موقع الجامعة والكليات، والالتزام بتحقيق شفافية وجودة وحجم منشورات الجامعة الإلكترونية، مضيفاً أن ذلك يعكس تميز الجامعة الأكاديمي وتوجدها  الفعال على شبكة الإنترنت، ويعد مؤشرا واضحا على التزام الجامعة بالاستخدام الفعال للويب كأداة للنشر والتأثير.

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أضاف رئيس الجامعة أن التصنيف الأسباني للجامعات "ويبومتركس"  يعتمد على عدة مؤشرات مركبة يأخذ في الاعتبار كل من حجم ورؤية وتأثير محتويات الويب. يتم نشر التصنيف من قبل Cybermetrics Lab ، وهي مجموعة بحثية تابعة للمجلس الوطني الإسباني للبحوث (CSIC) ، وهي هيئة البحث العامة الرئيسية في إسبانيا، موضحاً أنه تم بناء منهجية تصنيف Webometrics باستخدام المؤشرات التي تم الحصول عليها خلال شهر الترتيب من أجل الحفاظ على بيانات أحدث لتصنيف للجامعات، حيث يعتمد الترتيب على عدة مؤشرات تشمل الرؤية التي توضح تأثير محتويات الويب، مقاسا بعدد الشبكات الخارجية (الشبكات الفرعية) المرتبطة بصفحات الويب الخاصة بالمؤسسة، والشفافية، وتتمثل فى عدد الاستشهادات من أفضل 310 مؤلفين، باستثناء أول 20، والتميز وهو عدد الأوراق من بين أعلى 10٪ الأكثر استشهادا في كل واحد من 27 تخصصا في قاعدة البيانات الكاملة لفترة الخمس سنوات السابقة.

الاستخدام أعضاء هيئة التدريس استكمال الدكتور محمود الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا التصنيفات العالمية التصنيف الإسبانى البحثي والأكاديمي

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