حدث ليلا | تراجع الزمالك عن الانسحاب من البطولة العربية .. إصابة 12 طالبا في حفل تخرج تجارة طنطا.. تراجع غير مسبوق لأسعار الذهب

ينشر “صدى البلد” تقريرا بأبرز ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد،واحتمالية إنسحاب الزمالك من البطولة العربية .

مساعد ترامب يمثل أمام المحكمة بتهمة عرقلة الوثائق السرية

مثل أحد مساعدي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام محكمة اتحادية في ميامي يوم الاثنين لمواجهة اتهامات بمحاولته مساعدة الرئيس السابق في إخفاء الوثائق السرية التي تم أخذها عند مغادرته منصبه.

طارق الرفاعي يوضح سبب تراجع عدد الشكاوى المتعلقة بـ أزمة الكهرباء

قال الدكتور طارق الرفاعي، رئيس منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، إن المنظومة تعرض تقريرا شهريا على رئيس الوزراء عن كل ما يصل من شكاوى وطلبات واستفسارات من قبل المواطنين، كما أن حل مشاكل المواطنين على رأس أولويات الحكومة.

جلسة الخطيب مع سعد سمير في زايد تنهي علاقته بالأهلي

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عقد منذ أيام جلسة ودية مع سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي انتهت إعارته لنادي فيوتشر في الموسم الماضي في الشيخ زايد.

نادي دسوق يطالب الأهلي بحقه في انتقال لاعبه السابق إلى زد.. فيديو

طالب إيهاب عارف، نائب رئيس نادي دسوق، مجلس إدارة النادي الأهلي بمنح نادي دسوق نسبة "إعادة البيع" في صفقة انتقال حمدي موسى، لاعب الأهلي الصاعد ودسوق سابقًا، إلى نادي «زد».

إصابة 12 شخصا في اشتباكات حفل تخرج تجارة طنطا بسبب سوء التنظيم

أسفرت أحداث الاشتباكات بالأيدي والتراشق بالألفاظ بين أعضاء اللجنة المنظمة للحفل الختامي للتخرج طلاب وطالبات كلية التجارة بجامعة طنطا عن إصابة ما يقرب من 12 شخصا بينهم سيدات وفتيات وشباب وتم نقلهم إلى طوارئ مستشفيات طنطا الجامعي ومستشفيات خاصة مجاورة لإسعافهم و تلخصت إصابتهم بكدمات وسحجات وجروح سطحية و قطعية.

بعد وفاة والده بأسبوع.. رحيل نجم مسلسل Euphoria عن عمر 25 عاما

أكدت عدد من التقارير الأجنبية وعلى رأسها صحيفة TMZ وفاة الممثل الأمريكي angus cloud عن عمر 25 عاما.



روسيا تخفض صادراتها النفطية للأسواق العالمية بمقدار 500 ألف برميل يوميًا

أعلنت روسيا طواعية أنها سوف تخفض إمدادات النفط للأسواق العالمية بمقدار 500 ألف برميل يوميًا في أغسطس الجاري، عن طريق خفض الصادرات، بالإضافة إلى الالتزامات المعلنة لخفض الإنتاج.

بدأت تبوظ.. مرتضى منصور: قررت انسحاب الزمالك من البطولة العربية وتراجعت| تفاصيل

انتقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والصادر قرار بعزله من منصبه، أداء الحكم الليبي عبد الواحد حريويدة، بعد الخسارة الفريق الأبيض أمام الشباب السعودي بالبطولة العربية بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد مدينة الملك فهد، أمس، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

اليوم ذكرى وفاة الراحل سعيد صالح.. وهذه حكايته مع حسن يوسف

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير سعيد صالح، والذى وافته المنية يوم 1 من شهر أغسطس عام 2014، بعد صراع مع المرض.

6 ملايين درهم| الجبلاية تكشف مكاسب سوبر الأبطال.. وموقف الزمالك من المشاركة

أكد خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد كرة القدم المصري، أن الدور الرئيسي لمسئولي الاتحاد حاليا، هو تعظيم الموارد المالية؛ من أجل الانفاق على المنتخبات الوطنية، وصرف رواتب المدربين والعاملين، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على إقامة سوبر الأبطال من 4 فرق، وسيحصل اتحاد الكرة على (6 ملايين درهم) سنويًا، والعقد لمدة 4 مواسم.

1000 جنيه| تراجع غير مسبوق في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

يعتبر سعر الذهب اليوم في مصر 01-08-2023، هو الأكثر بحثا بين الراغبين في شراء المعدن الأصفر في سوق الصاغة، إذ يعتبر سعر الجرام عيار 8 وسعر الجرام عيار 2 الأكثر انتشارا بين محلات الصاغة.

نحتاج 110 ملايين دولار| ميدو يكشف تطورات قضية شيكابالا.. وموقف صفقات الزمالك الجديدة

قال أحمد حسام "ميدو" عضو اللجنة الفنية السابق بنادي الزمالك، إن ملف الصفقات الجديدة في القلعة البيضاء اكتمل.



تنسيق الجامعات 2023 .. موعد انطلاق المرحلة الأولى وإعلان الحدود الدنيا

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، أن المرحلة الاولى من تنسيق الجامعات 2023 ستنطلق خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.



وزارة الدفاع الروسية: إحباط محاولتين لمهاجمة أهداف في موسكو بطائرات درون أوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن طائرتي درون دمرتهما أنظمة دفاع جوي في منطقة موسكو ، بينما تم قمع هجوم آخر بواسطة الحرب الإلكترونية وتحطمت على أراضي مدينة موسكو.

لن تتكرر.. ظاهرة فلكية نادرة خلال الأيام المقبلة

من المقرر أن يظهر قمران عملاقان في أغسطس ، في ظاهرة فلكية نادرة لن تحدث مرة أخرى حتى يناير 2037.

لو عايش كان إداك 100 قلم| هجوم على فنان لشماتته بوفاة نجل حسن يوسف

أثار الممثل الإخواني الهارب وجدي العربي، حالة من الاستياء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب تعليقه على خبر وفاة عبدالله نجل الفنان حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي، الذي توفي غرقا قبل ساعات في إحدى قرى الساحل الشمالي.