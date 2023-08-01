نحتاج 110 ملايين دولار| ميدو يكشف تطورات قضية شيكابالا.. وموقف صفقات الزمالك الجديدة

قال أحمد حسام "ميدو" عضو اللجنة الفنية السابق بنادي الزمالك، إن ملف الصفقات الجديدة في القلعة البيضاء اكتمل.

وأكد أنه تم الاتفاق بالفعل مع 3 لاعبين وفقا لاحتياجات المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وأشار ميدو عبر برنامجه الريمونتادا، بقناة المحور، مساء الاثنين، إلى أن "الأمر يتوقف فقط على مسألة رفع إيقاف القيد".

وأوضح نجم توتنهام وروما ومارسيليا الأسبق: "الزمالك يحتاج 110 ملايين جنيه لإنهاء أزمة إيقاف القيد".

وصرح ميدو: "الزمالك بدأ بالفعل التحرك لحل أزمة القيد بسداد 850 ألف دولار لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي المتعلقة بمستحقات صفقة شيكابالا".

وشدد على أن الزمالك "لم يبرم أي صفقة بعد، لأنه في حال الحصول على توقيع أي لاعب سيخسر النادي الأموال، إذا لم يرفع إيقاف القيد".

ويكافح الزمالك من أجل دعم صفوفه بعد موسمه الماضي الباهت، حيث احتل بصعوبة المركز الثالث في الدوري المصري، وضمن المشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.