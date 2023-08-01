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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طارق الرفاعي يوضح سبب تراجع عدد الشكاوى المتعلقة بـ أزمة الكهرباء

صدى البلد

قال الدكتور طارق الرفاعي، رئيس منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، إن المنظومة تعرض تقريرا شهريا على رئيس الوزراء عن كل ما يصل من شكاوى وطلبات واستفسارات من قبل المواطنين، كما أن حل مشاكل المواطنين على رأس أولويات الحكومة.

أغلب الشكاوى عن تخفيف الأحمال

وأوضح طارق الرفاعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد” أن كل ما يصل إلى المنظومة يتم التعامل معه بصورة مناسبة، كما أن هناك تفاعلا مع جميع الشكاوى والطلبات التي تصل للمنظومة، موضحًا أن أغلب الشكاوى التي تصل إلى المنظومة حاليا بسبب أزمة الكهرباء وتخفيف الأحمال.

وشدد طارق الرفاعي على الحكومة ليس لديها ما تخفيه في ملف الكهرباء، كما أن المواطن لجأ لإيصال صوته في أزمة الكهرباء من خلال التواصل عبر المنظومة، وأوضح أن منظومة الشكاوى تتلقى جميع التساؤلات والشكاوى مدعمة بالصور، موضحًا أن المنظومة تتلقى ما بين 5 أو 6 آلاف شكوى يوميا من المواطنين في كل الأزمات.

وأكد حرص رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حريص على الاستماع إلى صوت المواطنين، موضحًا أن المنظومة تقوم بالتواصل بصورة مباشرة مع وزارة الكهرباء من أجل فحص الشكاوى المقدمة وحلها، ويمكن للمواطنين الاتصال بـ “16528” الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية، كما أن هناك فريق عمل يعمل على مدار اليوم داخل المنظومة.

 تراجع عدد الشكاوى المتعلقة بـ أزمة الكهرباء 

وأفاد  طارق الرفاعي بأن منظومة الشكاوى تتلقى جميع الاستفسارات والطلبات من كل المواطنين بمختلفة المحافظات، كما أن المنظومة تتابع جميع القضايا المثارة عبر وسائل الإعلام، موضحًا أن هناك العديد من الشكاوى الكيدية ولكن مع مرور الوقت تقل، ولفت طارق الرفاعي إلى أنه يتم الحصول على الرقم القومي للمواطن للتحقق من بيانات المواطن للعمل على حل شكوته بجدية، كما أن هناك تراجعا في عدد الشكاوى المتعلقة بأزمة الكهرباء بعد إيضاح الحكومة للأزمة.

وأكمل طارق الرفاعي حديثه  بتوجيه "الشكر إلى الإعلامي أحمد موسى وبرنامج على مسئوليتي، ودوره في إيصال الشكاوى والعمل على حلها، إضافة إلى دعمه لكل المسئولين والعاملين في القطاع الحكومي".

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