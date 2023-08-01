بدأت تبوظ.. مرتضى منصور: قررت انسحاب الزمالك من البطولة العربية وتراجعت| تفاصيل

انتقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والصادر قرار بعزله من منصبه، أداء الحكم الليبي عبد الواحد حريويدة، بعد الخسارة الفريق الأبيض أمام الشباب السعودي بالبطولة العربية بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد مدينة الملك فهد، أمس، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية: إن لاعبي الزمالك خاضوا مباراة في ظروف صعبة قائلا: المباراة اتلعبت في ظروف لم أرها في حياتي.. النهاردة بداية تبويظ البطولة رغم التنظيم الجيد لها من جانب المملكة العربية السعودية.

وطالب منصور، بضرورة أن يرحل حكم مباراة الزمالك والشباب السعودي عن باقي مباريات البطولة العربية، متابعا: أنا النهاردة ماكنتش هكمل الماتش، ولكن احتراما للسعودية والشعب السعودي؛ قررنا نكمل المباراة.

واعترض مرتضى منصور على ركلة الجزاء التي تم احتسابها ضد نادي الزمالك، قائلا: الكرة جايه في بطن لاعب فريق الشباب وراحت رده في كوع محمد عبد الغني، مضيفا أنه تم تقديم احتجاج رسمي على حكم المباراة، وسننتظر نتيجة الاحتجاج الذي تقدمنا به.

وتابع مرتضى منصور أنه يقدم درسا للمسئولين في مجال الرياضة، قائلا: أنا موجود في الإخفاق قبل الانتصار، والجميع أجمع على عدم صحة ركلة الجزاء التي احتسبت ضدنا.

وفاز فريق الشباب السعودي على الزمالك بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد مدينة الملك فهد في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية، ليرفع الفريق السعودي رصيده إلى 4 نقاط يحتل بها صدارة المجموعة، وتوقف رصيد الزمالك عند 3 نقاط يحتل بها المركز الثاني.

ويتبقى للزمالك في دور المجموعات مباراة النصر السعودي التي تقام في السادسة من مساء الخميس المقبل في الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثالثة.