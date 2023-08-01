بعد وفاة والده بأسبوع.. رحيل نجم مسلسل Euphoria عن عمر 25 عاما

أكدت عدد من التقارير الأجنبية وعلى رأسها صحيفة TMZ وفاة الممثل الأمريكي angus cloud عن عمر 25 عاما.



وجاءت وفاة angus cloud حزنا على وفاة والده والذي وافته المنية منذ أسبوع واحد فقط، وتصدرت أخباره عناوين الصحف الأجنبية والعربية.



وشارك angus cloud فى مسلسل Euphoria، والذى حقق نجاحا كبيرا على مستوى العالم ونافس بهذا المسلسل على العديد من الجوائز

مسلسل Euphoria الذي تقوم ببطولته زيندايا وقدم منه موسمين حقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، وكان من بين المسلسلات الأكثر مشاهدة خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة كورونا.

المسلسل مأخوذ عن عمل بنفس الاسم، قدم فى عام 2012، حيث تناول حياة مجموعة من طلاب المدارس الثانوية وتجاربهم مع المخدرات، الهوية، الصدمة، وسائل التواصل الاجتماعى، الحب والصداقة.



وقام سام ليفنسون مؤلف فيلم "Wizard of lies" بإعداد المسلسل وكتابة جميع الحلقات، ولعبت المغنية "زيندايا" دور البطولة وكانت قد شاركت فى العديد من الأعمال الناجحة مثل "The greatest showman" ،"Spiderman"، وسيشاركها بطولة المسلسل مود أباتاو، براين "أسترو" برادلي، أنجوس مكلود، إريك دان، أليكسا ديمي، جاكوب إلوردي، باربي فيريرا، نيكا كينغ، ستورم ريد، هانتر شافر وسيدني سويني.