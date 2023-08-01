عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد وفاة والده بأسبوع.. رحيل نجم مسلسل Euphoria عن عمر 25 عاما

الممثل الأمريكي أنجوس
الممثل الأمريكي أنجوس كلاود

أكدت عدد من التقارير الأجنبية وعلى رأسها صحيفة TMZ وفاة الممثل الأمريكي  angus cloud عن عمر 25 عاما.

وجاءت وفاة angus cloud حزنا على وفاة والده والذي وافته المنية منذ أسبوع واحد فقط، وتصدرت أخباره عناوين الصحف الأجنبية والعربية.
 

وشارك  angus cloud  فى مسلسل Euphoria، والذى حقق نجاحا كبيرا على مستوى العالم ونافس بهذا المسلسل على العديد من الجوائز

مسلسل Euphoria الذي تقوم ببطولته زيندايا وقدم منه موسمين حقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، وكان من بين المسلسلات الأكثر مشاهدة خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة كورونا. 

 

المسلسل مأخوذ عن عمل بنفس الاسم، قدم فى عام 2012، حيث تناول حياة مجموعة من طلاب المدارس الثانوية وتجاربهم مع المخدرات، الهوية، الصدمة، وسائل التواصل الاجتماعى، الحب والصداقة.

وقام سام ليفنسون مؤلف فيلم "Wizard of lies" بإعداد المسلسل وكتابة جميع الحلقات، ولعبت المغنية "زيندايا" دور البطولة وكانت قد شاركت فى العديد من الأعمال الناجحة مثل "The greatest showman" ،"Spiderman"، وسيشاركها بطولة المسلسل مود أباتاو، براين "أسترو" برادلي، أنجوس مكلود، إريك دان، أليكسا ديمي، جاكوب إلوردي، باربي فيريرا، نيكا كينغ، ستورم ريد، هانتر شافر وسيدني سويني.

angus cloud الممثل الأجنبي angus cloud وفاة الممثل الأجنبي angus cloud وفاة angus cloud

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهاجم الأهلي يتمسك بفسخ عقده ووكيله يتواصل مع الزمالك

بسبب الشماتة في وفاة نجل حسن يوسف..شقيقة وجدي العربي: مايستاهلش يكون أخويا

ظهور صادم لـ حسن يوسف وشمس البارودى فى جنازة ابنهما.. صور

من أجل الزمالك.. لاعب الأهلي يطالب بفسخ عقده

لميس الحديدي تكشف أسباب عدم انقطاع الكهرباء اليوم بعدد من المناطق

الصفقة الأخيرة.. من هو المهاجم الجديد في ميركاتو الأهلي؟

عقب الهزيمة أمام الشباب..خالد الغندور :ما فعله مرتضي منصور في الزمالك إعجاز

مفاجأة.. الأهلي يشوق جماهير لصفقة جديدة

موضوعات متعلقة

بعد التبرع بعائدات مهرجان العلمين لحياة كريمة.. نقابة الموسيقيين تشكر الشركة المتحدة

أخبار الفن|حسن يوسف يصدم الحاضرين بسر عن ابنه الغريق .. نجوم الفن يودعون جثمان ابن الفنان حسن يوسف

منهم محمد منير وعمر خيرت.. خريطة أقوى حفلات الصيف من قلب العلمين الجديدة

"لا شماتة".. تعليق صادم للإخواني وجدي العربي على وفاة نجل حسن يوسف

غدا.. انطلاق برنامج المحاور الفكرية والندوات بمهرجان المسرح المصري

سباقات سباحة.. حسن يوسف يصدم الحاضرين بسر عن ابنه الغريق

شوق ملوش حدود.. ياسمين رحمي تنشر صورة جديدة مع عمرو دياب |شاهد

انهارت في جنازة ابنه.. شاهد لبلبة تساند زوجها السابق حسن يوسف

ترشيحاتنا

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. مواعيد انقطاع الكهرباء في 24 محافظة

خارج السيطرة.. النيران تأكل الولايات المتحدة الأمريكية بشراسة

العاهل المغربي يمنح سفير مصر السابق بالرباط وسام العرش من درجة ضابط كبير

نادي دسوق يطالب الأهلي بحقه في انتقال لاعبه السابق إلى زد.. فيديو

أهدى الفوز للفريق السعودي.. الزمالك يتقدم باحتجاج رسمي ضد حكم مباراة الشباب

جماهير الزمالك صنعت اسمك.. دويدار يهاجم إمام عاشور بعد إستوري الإنستجرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الصباحية.. حياة عريس في خطر بعد تعرضه لهذا الموقف بـ أمريكا

أهمها الليمون وزيت الزيتون.. طريقة تطويل الأظافر بوصفات طبيعية

شاهد عشرات اللاجئين ينامون على أرصفة نيويورك.. ما القصة؟

شاهد.. خطأ يتسبب في إطلاق 9 ثيران وراء عشرات الأشخاص بإسبانيا

فيديو

اعتزل فى سن19 عاما.. مغامرات محمد رياض مع كرة القدم وسر ابتعاده وعلاقته بهادى خشبة

أنا غير محمد يا أونكل.. هكذا خدع مروان الشوربجي اتحاد الاسكواش وهذه رسالته الأخيرة

موقفك من كليات القمة.. بالأرقام الحد الأدنى لتنسيق الجامعات 2023

إعادة تصحيح بعض الأوراق.. أرقام مفاجئة عن نتيجة الثانوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ