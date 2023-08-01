تنسيق الجامعات 2023 .. موعد انطلاق المرحلة الأولى وإعلان الحدود الدنيا

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، أن المرحلة الاولى من تنسيق الجامعات 2023 ستنطلق خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.

وأضاف أن وزير التعليم العالي سيقوم بالإعلان عن الحد الادنى للمرحلة الاولى لجميع الشعب خلال ساعات ومن ثم الإعلان عن موعد فتح موقع التنسيق للطلاب.

كشف الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، موعد تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي: " ننسق مع وزارة التربية والتعليم للتأكد من وصول الشهادات لطلاب الثانوية العامة".

أضاف الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي: "ننتظر إرسال وزارة التربية والتعليم لنتيجة الثانوية العامة إلى وزارة التعليم العالي"، موضحا: "إجراءات تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة ستبدأ عقب استلام النتيجة وتسلم الطالب للشهادة".

أشار الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي: "يتم تحديد نسب القطاعات المختلفة بالجامعات بعدد الطلاب المطلوبين لكل قطاع"، موضحا: "رغبات الطلاب وترتيبها مرتبط بالأعداد المطلوبة لكل تخصص جامعي".

تنسيق الجامعات 2023



يعد تنسيق الجامعات 2023 ونتيجة الثانوية العامة الأكثر بحثا علي مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث الشهير جوجل، مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 ويبحث طلاب الثانوية العامة وأولياء أومروهم عن كل شئ يتعلق بمستقبل أولادهم مثل موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، توقعات تنسيق الجامعات 2023 كيفية تسجيل الرغبات والأمكان المحددة، موعد نتيجة الثانوية العامة.

ومن المتوقع أن يأتي تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة المقيدين بالشعبة العلمية الراغبين فى الالتحاق بـ كلية الطب بالزيادة درجات بسيطة إذا جاءت نسب النجاح فى نتيجة الثانوية العامة 2023، أو بالانخفاض درجة أو اثنين حيث جاءت نسب النجاح فى نتيجة الثانوية العامة 2023 منخفض.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن موعد تنسيق المرحلة الأولى ، يعلن لطلاب الثانوية العامة، عقب نتيجة الثانوية العامة 2023.

موقع تنسيق الجامعات 2023

https://tansik.digital.gov.eg/

وأضاف المصدر، لـ"صدى البلد"، أن مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 الكليات في المرحلة الأولى تظهر عقب إعلان نتائج الطلاب وبدء المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 الذي من خلاله يتم تحديد الحدود الدنيا للكليات.

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2023

ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2023 على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد ، وذلك بالتزامن مع مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023 الذي يعقده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم في العاصمة الادارية الجديدة.

ويمكن لجميع طلاب الثانوية العامة 2023 ، الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع صدى البلد خلال دقائق من خلال الرابط التالي : https://natega.elbalad.news/