التعليم العالي: لا يحق للطالب دخول تنسيق الجامعات 2023 في هذه الحالة

قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الطالب يمكنه التقديم في تنسيق الجامعات 2023 بالدخول على موقع التنسيق عن طريق الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت، أو من خلال معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

تنسيق الجامعات 2023



وأضاف المصدر لصدى البلد ، أن الجامعات تستعد حاليا بتجهيز هذه المعامل لاستقبال الطلاب في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 والتي سيتم الإعلان عن موعد انطلاقها قريبا ، مشيرا إلى أنه إذا لم يتمكن الطالب من دخول تنسيق العام الماضي، لا يحق للطالب دخول تنسيق هذا العام.

تسيطر حالة من التوتر والقلق على طلاب الثانوية العامة 2023 بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، حيث يترقب الجميع انطلاق تنسيق المرحلة الأولى 2023 وإعلان الحد الأدنى للمرحلة.

تنسيق الجامعات 2023

بينما أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنه من المتوقع أن في تنسيق الجامعات 2023 علمي أن تكون الحدود الدنيا لكلية الطب بزيادة درجات بسيطة، مشيرا إلى أنه إذا جاءت نسب النجاح فى نتيجة الثانوية العامة 2023، أو بالانخفاض درجة أو اثنين ، وذلك حال أن نسب النجاح فى نتيجة الثانوية العامة 2023 منخفضة.

تنسيق الجامعات 2023

موعد انطلاق تنسيق المرحلة الأولى 2023

وأوضح أنه من المقرر أن ينطلق تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2023 ، خلال 72 ساعة من ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، وبذلك يتم إعلان الحدود الدنيا للمرحلة لجميع الشعب ومن ثم يتم إعلان بدء تنسيق الجامعات 2023 لجميع طلاب الثانوية العامة .

رابط تنسيق الكليات 2023

تنسيق الجامعات 2023

ويجرى قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات والمعاهد من خلال تنسيق الجامعات 2023 ، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وهي خدمة مجانية متاحة من عبر الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

موقع تنسيق الجامعات 2023

https://tansik.digital.gov.eg/

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2023

ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2023 على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد ، وذلك بالتزامن مع مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023 الذي يعقده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم في العاصمة الادارية الجديدة.

ويمكن لجميع طلاب الثانوية العامة 2023 ، الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع صدى البلد خلال دقائق من خلال الرابط التالي : https://natega.elbalad.news/