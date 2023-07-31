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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023 .. موعد إنطلاق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

يبحث المجلس الأعلى للجامعات الآن الاستعدادات النهائية لـ تنسيق الجامعات وانطلاق المرحلة الاولى من تنسيق الجامعات 2023، خلال اجتماعه الدوري بجامعة مرسى مطروح. 

وأكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، أن الأجتماع سيناقش عدد من التفاصيل الخاصة بـ تنسيق الجامعات 2023 ونتجة اختبارات القدرات 2023.

تنسيق الجامعات 2023

يعد تنسيق الجامعات 2023 ونتيجة الثانوية العامة الأكثر بحثا علي مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث الشهير جوجل، مع اقتراب إعلان  نتيجة الثانوية العامة 2023 ويبحث طلاب الثانوية العامة واولياء أومروهم عن كل شئ يتعلق بمستقبل أولادهم مثل موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، توقعات تنسيق الجامعات 2023 كيفية تسجيل الرغبات والأمكان المحددة، موعد نتيجة الثانوية العامة.

ومن المتوقع أن يأتي تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة المقيدين بالشعبة العلمية الراغبين فى الالتحاق بـ كلية الطب بالزيادة درجات بسيطة إذا جاءت نسب النجاح فى نتيجة الثانوية العامة 2023، أو بالانخفاض درجة أو اثنين حيث جاءت نسب النجاح فى نتيجة الثانوية العامة 2023 منخفض.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن موعد تنسيق المرحلة الأولى ، يعلن لطلاب الثانوية العامة، عقب نتيجة الثانوية العامة 2023.

 

وأضاف المصدر، لـ"صدى البلد"، أن مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 الكليات في المرحلة الأولى تظهر عقب إعلان نتائج الطلاب وبدء المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 الذي من خلاله يتم تحديد الحدود الدنيا للكليات.

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2023

وعلم موقع صدى البلد، أن قائمة التي ستعلن بشأن أوائل الثانوية العامة 2023 تضم أكثر من 30 طالبا وطالبة من محافظات مختلفة، وذلك بجميع الشعب “علمي علوم وعلمي رياضة وادبي”، والذين معظمهم من المدارس الحكومية الرسمية.

كما تشمل قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 أيضا، طلاب من مدارس المكفوفين، مدارس الدمج، ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

بينما نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حصول أي من أوائل الثانوية العامة 2023 على مجموع 100% او أكثر في نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث اختفت المجاميع الفلكية التي انتشرت في بعض السنوات الماضية.

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