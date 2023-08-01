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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم ذكرى وفاة الراحل سعيد صالح.. وهذه حكايته مع حسن يوسف

سعيد صالح
سعيد صالح

تحل اليوم  ذكرى وفاة الفنان الكبير سعيد صالح، والذى وافته المنية يوم 1 من شهر أغسطس عام 2014، بعد صراع مع المرض.

ويأتي يوم وفاة سعيد صالح بعد ذكرى ميلاده بيوم واحد حيث أنه من مواليد 31 يوليو عام  1940، وكان الجميع يحيى ذكرى ميلاده عبر صفحاتهم الشخصية أمس الأثنين.

 

نبذة عن حياة سعيد صالح

ويعد الفنان سعيد صالح واحد من أشهر نجوم الفن فى مصر والوطن العربي، وحرص سعيد صالح خلال مشواره الفني على تقديم أكثر من لون إلا أنه أشتهر بالكوميديا وكان واحدا من أهم نجوم جيله.

 حصل سعيد صالح ‏على ليسانس الآداب بجامعة القاهرة في عام 1960، و اكتشفه حسن يوسف و قدمه إلى المسرح، و كانت من ‏أولى مسرحياته (هالو شلبي)، ثم قدم بعد ذلك واحدة من أشهر المسرحيات على الإطلاق وهي مدرسة المشاغبين.

كما قدم العيال كبرت مع نفس فريق العمل دون عادل إمام وحققت نجاحا مماثلا لنجاح مدرسة المشاغبين.

 

مشوار سعيد صالح

 

وقدم سعيد صالح ما يقرب من 500 فيلم وكان يعتبر نفسه أحد أكبر الممثلين الذين قدموا أعمالا سينمائية، حيث كان إنتاج السينما لا يتجاوز 1500 فيلم، وهو ما جعله يتباهي بتقديمه ثلث أعمال السينما المصرية من بدايتها

كما أنه مارس  الغناء والتلحين في بعض المسرحيات، وقام ببطولة الكثير من أفلام الفيديو والسينما. يعتبر رفيق درب الممثل عادل إمام حيث شاركه في أغلب أعماله

 

اكتشافات سعيد صالح 

وعلى مدار سنوات طويلة كان دائما سعيد صالح حريص على اكتشاف الكثير من النجوم والنجمات وكان أشهرهم الفنان محمد رمضان الذى كان السبب فى ظهوره لأول مرة على خشبة المسرح ولايزال يتذكر محمد رمضان أول موقف يجمعه بسعيد صالح فى جميع المناسبات ويؤكد على أن نجاحه كان السبب وراءه الفنان الكبير سعيد صالح.

 

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