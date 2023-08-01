جلسة الخطيب مع سعد سمير في زايد تنهي علاقته بالأهلي

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عقد منذ أيام جلسة ودية مع سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي انتهت إعارته لنادي فيوتشر في الموسم الماضي في الشيخ زايد.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" أبلغ الخطيب مدافع النادي الأهلي العائد من الإعارة سعد سمير بتوجيه الشكر له بشكل رسمي بسبب رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر فكرة عودته في الموسم الجديد لكبر سنه ووجود أكثر من لاعب في مركزه، ورغبة كولر في تقليل الأعمار السنية في الفريق في الفترة القادمة".

وتابع:" أبلغ رئيس النادي الأهلي سعد سمير بمنحه الاستغناء الخاص به قبل بداية الموسم الكروي الجديد؛ لتحديد فريقه المقبل، مع إمكانية مساعدته في الانتقال إلى فريق جديد في الدوري والحصول على المقابل المادي بالكامل له".

وأضاف:"وعد الخطيب مدافع فريق الأهلي بتولي منصب إداري داخل القلعة الحمراء؛ في حال قرر اعتزال كرة القدم وعدم الانتقال إلى أي فريق آخر في الموسم المقبل".