6 ملايين درهم| الجبلاية تكشف مكاسب سوبر الأبطال.. وموقف الزمالك من المشاركة

أكد خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد كرة القدم المصري، أن الدور الرئيسي لمسئولي الاتحاد حاليا، هو تعظيم الموارد المالية؛ من أجل الانفاق على المنتخبات الوطنية، وصرف رواتب المدربين والعاملين، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على إقامة سوبر الأبطال من 4 فرق، وسيحصل اتحاد الكرة على (6 ملايين درهم) سنويًا، والعقد لمدة 4 مواسم.

وقال الدرندلي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس”: "سيحصل اتحاد الكرة على مبالغ تصل لـ50 مليون جنيه سنويًا، من بطولة السوبر التي تقام في الإمارات من 4 فرق، وسنخلق دوافع جديدة للفرق؛ من أجل المنافسة على البطولات المحلية المختلفة".

وأضاف: "البطولة من 4 مباريات، وسنقوم بعمل رحلات للجماهير المصرية من أجل تشجيع الفرق في الإمارات، وحصلنا على استضافة جيدة ونشكر مجلس أبوظبي الرياضي على حسن الاستقبال".

وأكمل: "سيتم رفع المكافآت المالية للفرق المشاركة، والبطل سيحصل على مبلغ كبير، وسيتم تحديد المكافأة لاحقًا، سيتم توزيع الجوائز من مجلس أبوظبي على الأندية المشاركة، بينما سيتم ارسال حصة اتحاد الكرة بعيدا عن الأندية، وهناك نسبة آخرى من الاعلانات والرعاة تدخل خزينة الجبلاية".

وزاد: "سيكون هناك قرعة بين الفرق الأربعة ستقام خلال شهر سبتمبر القادم في مصر، ومسئولي مجلس أبوظبي الرياضي سيكونون متواجدين في القرعة، ولم نحدد المواعيد الرسمية للبطولة، لكن ننتظر حسم الكاف لموعد لقاء كاس السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة، وسوف نقوم بالتنسيق مع عامر حسين في كل المواعيد".

وواصل: "البطولة التقليدية للسوبر المصري تم إلغاؤها، ولم نحسم موقف الزمالك من المشاركة في البطولة المستحدثة، سنتحدث في جميع الأمور خلال الأيام المقبلة، وواثق من مشاركة الأهلي في بطولة سوبر الأبطال".

وحول تعديل شكل بطولة الدوري المصري في الموسم الجديد، علق الدرندلي: "لا توجد أي مناقشات مطلقًا في هذا الأمر حاليا، لا يوجد شيء مطروح بهذا الصدد، ونواجه أزمات مستمرة بشأن مواعيد البطولات، وهدفنا دائما تنمية موارد اتحاد كرة القدم وهو من أسباب اطلاق البطولة الجديدة".