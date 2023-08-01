مساعد ترامب يمثل أمام المحكمة بتهمة عرقلة الوثائق السرية

مثل أحد مساعدي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام محكمة اتحادية في ميامي يوم الاثنين لمواجهة اتهامات بمحاولته مساعدة الرئيس السابق في إخفاء الوثائق السرية التي تم أخذها عند مغادرته منصبه.

لم يتقدم كارلوس دي أوليفيرا ، مدير العقارات في عقار ترامب مار آلاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا ، بالتماس لأنه لم يحصل بعد على محامٍ محلي.

حدد قاضي الصلح الأمريكي إدوين توريس محاكمته في 10 أغسطس وأمر دي أوليفيرا بعدم التحدث إلى المتهمين الآخرين بشأن القضية. تم إطلاق سراحه بكفالة بقيمة 100000 دولار.

وقال محامي دي أوليفيرا ، جون إيرفينغ ، للصحفيين بعد الجلسة إنه 'من المؤسف' أن وزارة العدل وجهت اتهامات لموكله وقد حان الوقت لأن يضع المدعون أموالهم في مكانها.

دي أوليفيرا متهم بمحاولة حذف لقطات كاميرا أمنية والكذب على المحققين. وهو متهم بأربع تهم ، من بينها عرقلة سير العدالة.

اتهم المدعون ترامب ومساعده والت ناوتا لأول مرة في القضية في يونيو ، زاعمين أن ترامب خزن بشكل عشوائي مئات الوثائق السرية في منزله في مارالاغو وقام بتجنيد موظفين لإخفائها عن المحققين.

ودفع ترامب ، المرشح الأول لترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2024 ، بأنه غير مذنب في 37 تهمة جنائية. قال خلال مقابلة إذاعية يوم الجمعة إنه سلم جميع شرائط الكاميرات الأمنية التي طلبتها الحكومة.

ودفع ناوتا أيضًا بأنه غير مذنب.

أضافت لائحة اتهام ملغاة تم كشف النقاب عنها يوم الخميس اتهامات ضد ترامب وناوتا إلى جانب دي أوليفيرا ، في إشارة إلى اتساع القضية. يظهر ذلك في الوقت الذي تلوح فيه الاتهامات في الأفق في تحقيق منفصل في جهود ترامب لإلغاء خسارته في انتخابات 2020.

لم يقدم ترامب بعد مناشدة بشأن أحدث التهم.

داهم المحققون منتجع ترامب في أغسطس 2022 وعثروا على أكثر من 300 وثيقة سرية في مجموعة دفينة من حوالي 11000 ورقة حكومية.

وبحسب لائحة الاتهام الصادرة يوم الخميس ، قال دي أوليفيرا ، 56 عامًا ، في يونيو / حزيران 2022 ، لعامل آخر في المنتجع الذي يعيش فيه ترامب ، إن 'الرئيس' أراد حذف مقاطع فيديو أمنية للعقار في فلوريدا بعد أن استدعتهم وزارة العدل ، بحسب لائحة الاتهام الصادرة يوم الخميس.

وقالت لائحة الاتهام إن دي أوليفيرا وناوتا نقلوا أيضًا صناديق وثائق سرية في مار إيه لاغو لإخفائها عن مكتب التحقيقات الفيدرالي ومحامي ترامب.

قال ممثلو الادعاء إن دي أوليفيرا كذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال مقابلة طوعية بزعمه الكاذب أنه لا علاقة له بنقل الصناديق.

وبحسب لائحة الاتهام ، قال دي أوليفيرا للعملاء 'لم يروا شيئًا قط'.

يزعم المدعون أن ترامب أخذ الوثائق بشكل غير قانوني عندما غادر منصبه في يناير 2021 وخزنها في أماكن غير آمنة ، بما في ذلك قاعة رقص وحمام ودش. كما عرض الأوراق - التي تضمنت معلومات سرية للغاية حول البرنامج النووي الأمريكي ونقاط الضعف العسكرية - لأشخاص غير مصرح لهم برؤيتها ، وفقًا للائحة الاتهام الأولية.

التقى محامو ترامب بالمستشار الأمريكي الخاص جاك سميث الأسبوع الماضي بشأن تحقيق التدخل في الانتخابات. ليس من غير المألوف أن يجتمع محامو الدفاع مع المدعين الفيدراليين قبل إصدار لائحة الاتهام.

أصبح ترامب في أبريل / نيسان أول رئيس أمريكي حالي أو سابق يواجه تهماً جنائية عندما وجهت هيئة محلفين كبرى دعا إليها المدعي الديمقراطي في مانهاتن اتهامات بتزوير سجلات تجارية لإخفاء مدفوعات مالية صامتة لنجم إباحي.

ودفع ترامب بأنه غير مذنب ، قائلا إن القضايا المرفوعة ضده جزء من 'مطاردة الساحرات' ذات الدوافع السياسية.

بشكل منفصل ، تحقق هيئة محلفين كبرى في جورجيا في جهود ترامب لإلغاء الانتخابات في تلك الولاية.

من المتوقع أن تعلن مدعية مقاطعة فولتون فاني ويليس عما إذا كانت ستوجه الاتهام إلى أي شخص في التحقيق في أغسطس.

ذكرت وسائل الإعلام خلال عطلة نهاية الأسبوع أنه من المتوقع أن تعلن لجنة العمل السياسي التابعة لترامب يوم الاثنين أنها أنفقت حوالي 40 مليون دولار كرسوم قانونية في النصف الأول من عام 2023 للدفاع عن ترامب ومستشاريه.