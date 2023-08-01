السودان.. روسيا تعلن إجلاء جزئيا لموظفي سفارتها من مدينة بورتسودان

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إجلاء عدد من موظفي السفارة الروسية في السودان ومواطنين آخرين بسبب مخاطر أمنية كبيرة.

ووفقا لوكالة ريا نوفوستي الروسية، قالت الخارجية الروسية، إنه سيتم إجلاء جزئي لموظفي السفارة الروسية من مدينة بورتسودان السودانية.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية تقديمها المساعدة في إجلاء عدد من المواطنين الروس وأفراد أسرهم إلى وطنهم من بورتسودان.

وفي 28 يوليو، كشفت وسائل إعلام روسية عن نقل سفارة موسكو في السودان، إلى مكان آخر بسبب استمرار القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، في نبأ عاجل أن موسكو ستنقل سفاراتها من الخرطوم إلى مدينة بورتسودان مع استمرار القتال الذي اندلع في منتصف أبريل الماضي.

وتسبب القتال في نقل عدد من الدول سفاراتها من الخرطوم إلى مدينة بورتسودان، بعدما تعرضت عدد من السفارات والبعثات الدبلوماسية لإطلاق نار واقتحامات من قوات الدعم السريع منذ أبريل الماضي.