عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان.. روسيا تعلن إجلاء جزئيا لموظفي سفارتها من مدينة بورتسودان

روسيا
روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إجلاء عدد من موظفي السفارة الروسية في السودان ومواطنين آخرين بسبب مخاطر أمنية كبيرة.

ووفقا لوكالة ريا نوفوستي الروسية، قالت الخارجية الروسية، إنه سيتم إجلاء جزئي لموظفي السفارة الروسية من مدينة بورتسودان السودانية.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية تقديمها المساعدة في إجلاء عدد من المواطنين الروس وأفراد أسرهم إلى وطنهم من بورتسودان.

 

وفي 28 يوليو، كشفت وسائل إعلام روسية عن نقل سفارة موسكو في السودان، إلى مكان آخر بسبب استمرار القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

 

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، في نبأ عاجل أن موسكو ستنقل سفاراتها من الخرطوم إلى مدينة بورتسودان مع استمرار القتال الذي اندلع في منتصف أبريل الماضي.

 

وتسبب القتال في نقل عدد من الدول سفاراتها من الخرطوم إلى مدينة بورتسودان، بعدما تعرضت عدد من السفارات والبعثات الدبلوماسية لإطلاق نار واقتحامات من قوات الدعم السريع منذ أبريل الماضي.

السودان.. إحباط هجوم جديد للدعم السريع على مقر شرطة في أم درمان

الشبكة العربية لوسيطات السلام تعرب عن تضامنها اللامحدود مع نساء وفتيات السودان

السودان وزارة الخارجية الروسية السفارة الروسية بورتسودان موسكو الخرطوم قوات الدعم السريع القوات المسلحة السودانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعمل حسابك من الساعة 12.. جدول قطع الكهرباء بالمحافظات ومواعيد غلق المقاهي

أحمد حسن يعلن مفاجأة عن دفع كهربا لغرامة الزمالك

خالد الغندور يفتح النار على جماهير الأهلي بسبب رضا سليم | "تفاصيل"

مش هتحتار| معاهد تقبل من 50% علمي علوم 2023.. تعرف عليها

عرض ماريو بالوتيلي على الأهلي مقابل مبلغ ولا في الأحلام.. تفاصيل

تنسيق الجامعات 2023.. تعليمات مهمة لحصول الطالب على كليات القمة

ذروة الصيف.. الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء موجات ارتفاع درجات الحرارة

3 جنيهات زيادة جديدة على العلبة.. هل حركت الشرقية للدخان أسعار السجائر؟

موضوعات متعلقة

وجع كبير.. سمير فرج: الاشتباكات في السودان أدت لتدهور الأوضاع الإنسانية

السودان.. إحباط هجوم جديد للدعم السريع على مقر شرطة في أم درمان

الشبكة العربية لوسيطات السلام تعرب عن تضامنها اللامحدود مع نساء وفتيات السودان

جمال الكشكي: الخطاب المصري تجاه السودان يرتكز على ثوابت رئيسية ووطنية

صحف السعودية.. بن فرحان يبحث مع البرهان مستجدات الأوضاع في السودان.. وتصريحات صارمة من بوتين حول صدام روسيا وأمريكا

وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفيًا مع البرهان مستجدات الأوضاع في السودان

تحذير مهم من السودان للصيادلة بخصوص الأدوية المسروقة داخل البلاد

ترشيحاتنا

ضربة موجعة للأحمر| بيراميدز يخطف لاعب الأهلي في صفقة لمدة 4 مواسم.. تفاصيل

رغم حاجه الزمالك له .. الاهلي يرغب في فسخ التعاقد مع هذا اللاعب

أمور تملأ حياة الطفل بالبركة.. على الأمهات معرفتها

ساديو ماني يلتحق بمعسكر النصر السعودي استعدادًا لـ الزمالك

بعبارة واحدة .. بايدن يهين زيلينسكي علنا

زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب إثيوبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للأطفال والرضع والحامل.. طرق فعالة لعلاج الإنفلونزا في البيت

الصور الأولى من حفل زفاف عمرو راضي وهدير النحاس

بعد إثارة الجدل لأيام .. اكتشاف ماهية جسم غامض على أحد الشواطئ

بسعر خرافي.. جومانا مراد تثير الجدل بأنوثتها

فيديو

عاجل .. قرار هام من وزير التعليم بشأن تظلمات الثانوية العامة

كليات تقبل من 50٪.. اعرف تفاصيلها وشروطها

1000 جنيه | تراجع في أسعار المعدن الأصفر ومفاجأة تنتظر الجنيه الذهب

88.29 % .. تفاصيل الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ