المسلماني: علاقات قوية بين مصر واليونان وأفلاطون درس في الإسكندرية

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن العلاقات المصرية اليونانية تاريخية، مضيفا أن الفيلسوف أفلاطون درس في الإسكندرية لعدة سنوات وأرسطو عاش جزء من حياته في الإسكندرية.

وقال أحمد المسلماني في برنامجه "الطبعة الأولى" المذاع على قناة "الحياة": "مصر بها جاليات يونانية كبيرة وهذه العلاقات تطورت بشكل كبير في عهد الرئيس السيسي".

وأضاف أحمد المسلماني: "الرئيس السيسي زار اليونان أكثر من مرة، وهناك علاقات ثنائية مصرية يونانية قوية".

وتابع أحمد المسلماني: "مصر واليونان يتعاونان في ملف مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ومواجهة الوضع الاقتصادي العالمي الصعب".

وأكمل أحمد المسلماني: "رئيس وزراء اليونان تجمعه علاقة قوية بالرئيس السيسي، وفي يوليو 2023 هنأ الرئيس السيسي رئيس وزراء اليونان لفوزه في الانتخابات".