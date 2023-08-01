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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزارة التعليم العالي تقدم نصائح ذهبية لطلاب المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات

تنسيق المرحلة الأولى
تنسيق المرحلة الأولى - صورة أرشيفية

قدم الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عددا من النصائح الذهبية لطلاب المرحلة الاولى من التنسيق للجامعات، مشددا على ضرورة الاطلاع على البيان الرسمي الصادر من وزارة التعليم العالي والذي حدد ملامح المرحلة الاولى من حيث الحد الادني للمجموع و المدة الزمنية المخصصة لها وطريقة التقديم.


وطالب عادل عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية etc،  الطلاب بضرورة الاطلاع على  الحملة الاعلامية  للمركز الاعلامي للوزرة والتى قدم من خلالها عدد من الأدلة الإرشادية، والفيديوهات، ودليل عن الاخطاء الشائعة التي حدثت في الاعوام الماضية مشيرا الي ان الادلة والفيديوهات منشورة على  الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والموقع الالكتروني للوزارة.


ودعا عبدالغفار الي الاحتفاظ بالرقم السري وعد التفريط به لان بعض الطلاب تم تغير رغباتهم دون علمهم بسبب التفريط في الرقم السري،  فضلا عن التشاور مع الاسرة، منوها الي امكانية تعديل الرغبات اكثر من مرة وحتى انتهاء وقت غلق المرحلة الاولي.


واقترح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي ان يطلع الطلاب المواقع الإلكترونية للكليات بالجامعات الحكومية فهناك عدد من البرامج الدراسية الجديدة التي تناسب سوق العمل وتساعد الطالب في الالتحاق في وظيفه مناسبة بعد التخرج حتى في كليات العلوم الانسانية والاجتماعية منوها ان اسماء الكليات لم يتغير وانما لوائح الكليات تغيرت وتم اضافة برامج دراسية جديدة مختلفة تماما عن اللوائح التقليدية. 

ترك الحرية لابنائهم في اختيار التخصص

وطالب عبدالغفار أولياء الأمور بترك الحرية لابنائهم في اختيار التخصص الذي يتناسب مع رغباتهم وامكانياتهم وعدم استخسار المجموع، مشيرا إلى أن حب الطالب لتخصصه سيمكنه من التفوق والوصول الي مرحلة الابداع والابتكار، مؤكدا أن منظومة التعليم العالي اختلفت عن الماضي كثيرا وتستطيع استيعاب جميع الخريجين من الثانوية العامة والمعاهد الفنية والشهادات المعادلة  في تحوي 92 جامعة (اهلية وحكومية) ، و175 معهد عالي. 
 


 

التعليم العالي طلاب المرحلة الاولي الجامعات تنسيق الجامعات الدكتور عادل عبدالغفار

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