محافظة القاهرة: تخفيف الإنارات في الشوارع بنسبة 50%..فيديو

علق اللواء إبراهيم عوض المتحدث الإعلامي باسم محافظة القاهرة، على خطة الدولة لتخفيف أحمال الكهرباء.

وقال إبراهيم عوض في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" بناء على توجيهات رئيس الوزراء تعمل محافظة القاهرة على تخفيف الاحمال وترشيد استهلاك الكهرباء ".

وأضاف إبراهيم عوض :" يتم تخفيف الإنارات في الشوارع بالمحافظة بنسبة 50 % وذلك منعا للحوادث ولا يكون هناك إظلام كامل ".

وتابع إبراهيم عوض :" محافظ القاهرة شدد على الحملات على المحال التجارية لترشيد استهلاك الكهرباء ".

واكمل ابراهيم عوض :" تم نشر جدول مواعيد تخفيف الأحمال داخل محافظة القاهرة على الصفحة الرسمية الخاصة بمحافظة القاهرة ".