محافظة القاهرة: تخفيف الإنارات في الشوارع بنسبة 50%..فيديو

علق اللواء إبراهيم عوض المتحدث الإعلامي باسم محافظة القاهرة، على خطة الدولة لتخفيف أحمال الكهرباء.
وقال إبراهيم عوض في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" بناء على توجيهات رئيس الوزراء تعمل محافظة القاهرة على تخفيف الاحمال وترشيد استهلاك الكهرباء ".
وأضاف إبراهيم عوض :" يتم تخفيف الإنارات في الشوارع بالمحافظة بنسبة 50 % وذلك منعا للحوادث ولا يكون هناك إظلام كامل ".
وتابع إبراهيم عوض :" محافظ القاهرة شدد على الحملات على المحال التجارية لترشيد استهلاك الكهرباء ".
واكمل ابراهيم عوض :" تم نشر جدول مواعيد تخفيف الأحمال داخل محافظة القاهرة على الصفحة الرسمية الخاصة بمحافظة القاهرة ".